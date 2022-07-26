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Родственница убитой в старом Таллинне трансгендерной женщины Сабрины рассказала, каким человеком она была

Добавлен комментарий Департамента полиции и погранохраны
Кристийна Рейманд Кетлин Крузе Limon.ee
Родственница убитой в старом Таллинне трансгендерной женщины Сабрины рассказала, каким человеком она была
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В съемной квартире был обнаружен труп со следами насилия.
В съемной квартире был обнаружен труп со следами насилия. Фото: Sander Ilvest/Postimees

Полиция подтвердила, что иностранкой, убитой в Таллинне 9 июля, была Сабрина Хьюстон, темнокожая трансгендерная женщина с Ямайки. Родственница описывает ее в социальных сетях как любящего и заботливого человека, пишет Elu24.

«Привет всем! С тяжелым сердцем сообщаю вам, что в субботу, 9 июля, моя двоюродная сестра Сабрина Хьюстон была найдена мертвой с ножевыми ранениями в своем гостиничном номере в Эстонии. Эту информацию подтвердила эстонская полиция, которая позвонила мне сегодня днем ​​и сообщила ужасную новость», — пишет в Facebook проживающая в Нидерландах Ариэль Фриман.

«Мы с Сабриной были очень близки, и я разговаривала с ней в ту субботу вечером, и утром она тоже прислала мне сообщение. Следующее, что я слышу — ее нашли убитой в номере отеля».

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