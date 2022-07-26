Родственница убитой в старом Таллинне трансгендерной женщины Сабрины рассказала, каким человеком она была

«Привет всем! С тяжелым сердцем сообщаю вам, что в субботу, 9 июля, моя двоюродная сестра Сабрина Хьюстон была найдена мертвой с ножевыми ранениями в своем гостиничном номере в Эстонии. Эту информацию подтвердила эстонская полиция, которая позвонила мне сегодня днем ​​и сообщила ужасную новость», — пишет в Facebook проживающая в Нидерландах Ариэль Фриман.

«Мы с Сабриной были очень близки, и я разговаривала с ней в ту субботу вечером, и утром она тоже прислала мне сообщение. Следующее, что я слышу — ее нашли убитой в номере отеля».