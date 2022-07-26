Полиция подтвердила, что иностранкой, убитой в Таллинне 9 июля, была Сабрина Хьюстон, темнокожая трансгендерная женщина с Ямайки. Родственница описывает ее в социальных сетях как любящего и заботливого человека, пишет Elu24.
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Родственница убитой в старом Таллинне трансгендерной женщины Сабрины рассказала, каким человеком она была
Добавлен комментарий Департамента полиции и погранохраны
Родственница убитой в старом Таллинне трансгендерной женщины Сабрины рассказала, каким человеком она была
«Привет всем! С тяжелым сердцем сообщаю вам, что в субботу, 9 июля, моя двоюродная сестра Сабрина Хьюстон была найдена мертвой с ножевыми ранениями в своем гостиничном номере в Эстонии. Эту информацию подтвердила эстонская полиция, которая позвонила мне сегодня днем и сообщила ужасную новость», — пишет в Facebook проживающая в Нидерландах Ариэль Фриман.
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