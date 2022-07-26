Лайфхак: как научиться копить деньги

«Есть множество принципов ведения бюджета, но «правило 50/20/30» хорошо тем, что работает на макроуровне. Оно позволит копить деньги и не отказывать себе в удовольствиях. — объясняет Алекса фон Тобель. По ее мнению, финансовое планирование не должно сопровождаться лишениями. — Нет смысла составлять бюджет, если вы не сможете ему следовать». Если следовать ее совету, то 50 % вашего ежемесячного заработка должны уходить на все необходимые траты: аренду или ипотеку, транспорт, продукты, коммунальные услуги и прочие вещи, без которых никуда. 20 % должны уходить на сбережения или выплату долгов, если они есть, а оставшиеся 30 % — на развлечения: шопинг, рестораны, уход за собой и другое. Само собой, не у всех это получится сразу: у кого-то только на аренду квартиры уходит половина зарплаты или даже больше. Но соотношение 50/20/30 — это то, к чему обязательно нужно стремиться. Хотя 20 % в этой формуле — самая важная часть, фон Тобель просит обязательно оставлять часть денег на себя, чтобы не терять мотивацию.