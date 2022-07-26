Ищем простые и не очень способы улучшить жизнь и объясняем, почему они работают. Wonderzine разобрался, как распределять свои расходы, чтобы и вклад в банке рос, и деньги на развлечения оставались.
Лайфхак: как научиться копить деньги
Например, 62 % граждан России не имеют сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. Объяснить это просто: во-первых, многие с трудом сводят концы с концами и не могут позволить себе копить, а во-вторых, за советский и постсоветский период у людей сложилось представление, что, сколько бы они ни копили, всё равно сбережения рано или поздно сгорят, а потому оставшиеся деньги лучше тратить сразу. Но сейчас, когда российская экономика в рецессии, а курс рубля ставит антирекорды, такой подход может обернуться бедой. Мало кто может быть уверен, что не потеряет работу или не столкнётся с тем, что зарплату начнут задерживать.
В США тоже не всё ладно с финансовой грамотностью и сбережениями простых граждан. По словам Алексы фон Тобель, основателя стартапа LearnVest и автора книги «Financially Fearless», ставшей бестселлером The New York Times, от зарплаты до зарплаты живут 76 % американцев. Корни проблемы там другие: дело в том, что большинство молодых людей вступают во взрослую жизнь с внушительным долгом за учёбу в колледже. Копить деньги у них не получается: почти весь заработок уходит на аренду, выплаты по кредиту и другие обязательные расходы. Но фон Тобель считает, что выход из этого снежного кома есть. Достаточно вести бюджет и правильно распределять расходы: можно копить деньги и не лишать себя удовольствий.
«Есть множество принципов ведения бюджета, но «правило 50/20/30» хорошо тем, что работает на макроуровне. Оно позволит копить деньги и не отказывать себе в удовольствиях. — объясняет Алекса фон Тобель. По ее мнению, финансовое планирование не должно сопровождаться лишениями. — Нет смысла составлять бюджет, если вы не сможете ему следовать». Если следовать ее совету, то 50 % вашего ежемесячного заработка должны уходить на все необходимые траты: аренду или ипотеку, транспорт, продукты, коммунальные услуги и прочие вещи, без которых никуда. 20 % должны уходить на сбережения или выплату долгов, если они есть, а оставшиеся 30 % — на развлечения: шопинг, рестораны, уход за собой и другое. Само собой, не у всех это получится сразу: у кого-то только на аренду квартиры уходит половина зарплаты или даже больше. Но соотношение 50/20/30 — это то, к чему обязательно нужно стремиться. Хотя 20 % в этой формуле — самая важная часть, фон Тобель просит обязательно оставлять часть денег на себя, чтобы не терять мотивацию.