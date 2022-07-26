Гороскоп на 26 июля 2022: Львам – исполнение желаний, Весам – семейные проблемы, Козерогам – испытания

Лев

День будет удачным для Львов. Звезды на вашей стороне в любых начинаниях. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы достичь поставленных целей или воплотить в жизнь задуманное. Поездки будут удачными, вы сможете заключить выгодные сделки и наладить деловые контакты. В этот день перед Львами нет ничего невозможного, ваше заветное желание может сбыться.

Дева

В этот день обстоятельства складываются для Дев наилучшим образом. Вы энергичны и с энтузиазмом решаете даже самые сложные дела. Возможно начало сотрудничества, которое повысит ваш уровень доходов и укрепить материальное положение. Благоприятный день для долгосрочного планирования, если вы продумаете каждый шаг у вас появиться возможность осуществить свои идеи в скором времени. Во второй половине дня вас порадуют хорошие известия от друзей или дальних родственников.

Весы

Весы могут добиться отличных результатов, если сегодня не станут поддаваться тревоге и волнению. Не все может даваться легко, но вы не должны терять бодрости духа. Самый большой ваш враг – сомнения. Если вы начнете сомневаться в собственных силах и правильности выбранного пути, большой риск допустить ошибки. Хороший день для общения с влиятельными людьми и поиска союзников. Во второй половине дня вы можете помочь родственникам разрешить проблему, которая не давала покоя долгое время. В личных отношениях полагайтесь на интуицию.

Скорпион