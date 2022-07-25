Решение принято: стало известно, где пройдет Евровидение-2023

Международный песенный конкурс Евровидение-2023 не пройдет в Украине. Как стало известно на официальном сайте конкурса, состязание песен состоится в Великобритании.

После победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022, следующий конкурс должна была принимать Украина. Из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, Европейский языковой союз решил не проводить Евровидение-2023 в Украине.

По словам организаторов, конкурс могут провести в Великобритании, которая заняла второе место.

Позиция Великобритании по Евровидению

Накануне Великобритания обратилась к организаторам Евровидения с просьбой еще раз рассмотреть предложения Украины по проведению конкурса в 2023 году.

Как сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским, они обсудили Евровидение-2023.

«Великобритания попросила EBU рассмотреть предложения Украины по этому конкурсу», - сказал Джонсон.