«Отвечаю честно»: Барановская – о романе с Лепсом

Накануне телеведущая решила ответить на вопрос о своей личной жизни фанатам. Знаменитость призналась, что в данное время она не состоит в отношениях.

«Вот где моя вторая половина? Вот одна здесь и вторая здесь. Все мои половины на месте. Считаю, что каждый человек целостный сам по себе. На вопрос, есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно — нет», - сказала Барановская.