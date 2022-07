Уличная реклама Фанк-фестиваля привлекает внимание и вызывает вопросы

23. juulil juba teist korda toimuval Rakveres Funkfestival. Nädalaid on linnapildis tähelepanu püüdnud festivali konkreetne, ent omapärane reklaam: «Rakvere Fu*kfest 23.07»

«Ma ostsin ka pileti, aga siis selgus, et see on tegelikult mingi muusikafestival. Õudselt nõme tarbija petmine,» naljatles üks Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt».

Nii mitmedki leidsid, et tegu on geniaalse reklaamiga. «Tipptase ju!» nentis üks. Teine aga lisas, et tegu on orgaanilise ja pilkupüüdva reklaamiga. «Kui paneb kaks korda lugema, on juba success (edukas - toim),» leiti kommentaariumis.

Kõnealune ürituse reklaamplakat Фото: Facebook

Rakvere Funkfesti korraldustiimi juht Johannes Pihlak tõdes, et on saanud vaid positiivset tagasisidet.

«Eks alati on hea, kui reklaam kõneainet tekitab. Kui ta ei tekitaks, siis võiks ju lihtsalt lillelist tapeeti stendidele kleepida,»

Kohatu vs Geniaalne vaidluses on meie tiim mõistagi seisukohal, et see on geniaalne.