ВИДЕО ⟩ Смертельная вечеринка: отдыхающих засосало в семиметровую воронку бассейна в Израиле

Сценой из хоррора закончилась вечеринка в Израиле. Около полусотни гостей собрались у бассейна, и в какой-то момент дно конструкции провалилось. Двух человек засосало в семиметровую воронку. Один из них, видимо, родился в рубашке: он смог выбраться самостоятельно, после чего пострадавшего с травмами доставили в больницу.