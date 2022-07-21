Как наладить сон без лекарств, если у вас стресс: пять шагов

Если вы не можете подолгу заснуть, или наоборот – засыпаете хорошо, а потом среди носи просыпаетесь и не мотете уснуть повторно, то это тоже бессонница. Чтобы нормализовать сон без лекарств, можно попробовать изменить свои бытовые привычки и использовать дыхательные практики:

Как минимум за час до сна отложите все гаджеты, не проверяйте новости, не заходите в соцсети. А вот книга, музыка или позитивный фильм – самое оно.

Проветрите хорошенько комнату, в которой спите. И готовиться сну тоже лучше, как минимум за час до того времени, в которое вы бы хотели засыпать.

По возможности используйте спальню только для сна – не для работы или принятия пищи. Если такой возможности нет, то как минимум не работайте в постели, выбирайте для работы отдельное место.

Если есть возможность перед сном принять теплый душ, а тем более ванну – пользуйтесь ей.

Попробуйте короткие дыхательные упражнения: глубоко вдохните носом, считая в уме 1-2-3-4; затем задержите дыхание (желательно секунд на 7) и выдохните, считая до 8-ми.

Проветрите хорошенько комнату, в которой спите. И готовиться сну тоже лучше, как минимум за час до того времени, в которое вы бы хотели засыпать. Фото: Shutterstock

Это расслабляет, поможет активировать вашу парасимпатическую нервную систему и скорее заснуть. В идеале – засыпать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. А вот чего следует избегать, если хотите наладить сон: