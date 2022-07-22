Гороскоп на 22 июля 2022: Близнецам – исполнение желаний, Скорпионам – неожиданные новости, Рыбам – важные события

Скорпион

Сегодня мимо Скорпионов незамеченной не пролетит даже муха. Вы аккуратны и внимательны, не упускаете ни единой детали. Такой подход помогает избежать серьезных ошибок и просчетов. Вы можете браться за решение финансовых вопросов. Денежное чутье подскажет, как поступить, чтобы извлечь максимальную выгоду. Не исключено, что неожиданные новости издалека заставят вас изменить планы. Стоит помнить, что не со всеми людьми стоит сегодня иметь дело.

Стрелец

Стрельцы в этот день полны энергии и запала, которые помогают стравиться со своими проблемами и преодолеть затруднения. Вы не намерены опускать руки и уверенно идете к достижению своих целей. Вас не сбивают с толку неоднозначные ситуации, вы сохраняете спокойствие и предпринимаете решительные меры. Ваши шансы добиться успеха высоки. Появляется возможность наладить отношения с дорогим человеком. Возможны незапланированные поездки, которые сложатся удачно.

Козерог

С самого утра Козерогам стоит ожидать не самых приятных сюрпризов. Обстоятельства могут складываться не в вашу сторону, однако есть шанс изменить все к лучшему. Важно только отставить тревогу и проявить рассудительность, это поможет лучше сосредоточиться на проблеме и исправить ситуацию. Близким людям может понадобиться ваша помощь, не отказывайте в ней.

Водолей

В пятницу Водолеи должны любыми способами избегать конфликтных ситуаций. Споры и разногласия могут привести к самым неожиданным последствиям. В споре стоит твердо отстаивать свою точку зрения, подыскивая убедительные аргументы и не переходя на повышенные тона. Решение финансовых вопросов лучше перенести на более благоприятный день, сегодня они не принесут успехи, наоборот, могут привести к большим потерям. Не стоит брать в долг или оформлять кредит, старайтесь не связывать себя обязательствами.

Рыбы