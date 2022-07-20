Сегодня Rammstein выступит на Таллиннском Певческом поле. Ожидается, что самый большой и запоминающийся концерт этого лета соберет 65 000 гостей. Самые ярые фанаты Rammstein пришли к воротам пораньше, чтобы занять самые лучшие места перед сценой.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Десятки тысяч людей и очереди до Рейди-теэ: смотрите, что сейчас творится на концерте Rammstein
Концерт Rammstein уже дважды откладывался из-за коронавирусных ограничений, но теперь флагман немецкого индустриального рока наконец сможет выступить в столице Эстонии в рамках тура «Europe Stadium Tour 2022».
Rammstein приезжает в Эстонию уже в пятый раз, и организаторы подготовили программу мощнее, чем когда-либо. Rammstein удивит новым шоу, световыми эффектами и пиротехникой, которая превзойдет по сложности и масштабу все предыдущие концерты немецкой группы.
Rammstein уже можно считать любимой группой эстонского народа, и вы можете быть уверены, что их выступление на Певческом поле станет самым большим и запоминающимся концертом на открытом воздухе лета 2022 года.
Если несколько лет назад они выступали на Певческом поле в рамках летнего фестивального тура, то на этот раз они представят совершенно новое шоу, продолжительностью более двух часов, с большой сценой и высококлассным звуком. Зрелищем смогут насладиться около 65 000 посетителей, которые уже заблаговременно расположились за воротами и разогреваются перед концертом.
Очередь зрителей тянется от улицы Ору до Рейди теэ. Концертная площадка также заполнена людьми. Некоторые уже движутся к авансцене, другие стоят в очереди, а некоторые так устали ждать, что бросились на траву.
Читатель Elu24 прислал видео, на котором видно, что кафе вдоль Нарва мнт заполнены людьми. «Здесь происходит много сумасшедших ситуаций», – написал один из читателей.
Похоже, что очереди были не без причины. Только самые быстрые смогли купить напиток по своему вкусу. Разочарованный посетитель фестиваля говорит, что крепкий алкоголь закончился к девяти часам. «Самый крепкий алкоголь сейчас – это вино», – говорит он.
С исчезновением алкоголя исчезла и связь. Посетители концерта испытывают трудности с совершением звонков и доступом в Интернет.
Передвигаться в толпе невероятно сложно. «Здесь слишком много людей, это отвлекает. Здесь трудно передвигаться, а очереди невероятно длинные», – говорит один из посетителей.
Немецкая метал-группа Rammstein зарекомендовала себя как высококлассных артистов, которые подходят к музыке как к искусству – их собственному «искусству». Каждый концерт Rammstein – это одновременно мрачный и удивительно сказочный концерт: провокационное театрализованное шоу, наполненное драматизмом и запахом бензина.
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