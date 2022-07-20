20 июля на Певческом поле состоится концерт группы Rammstein, в связи с этим Bolt разместил рядом с концертной площадкой сотни электросамокатов.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни электросамокатов и толпы людей: смотри, что происходит вокруг Певческого поля в ожидании концерта Rammstein
Сотни электросамокатов и толпы людей: смотри, что происходит вокруг Певческого поля в ожидании концерта Rammstein
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что использование самокатов вдвоем, а также управление электросамокатом в нетрезвом виде –запрещено.
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