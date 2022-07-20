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Справидливо ли министру делать фото в Instagram за деньги налогоплательщиков?

Отвечают новые министы и платформа Promoty
Крислин Метсанурм Мерилин Няреп
Справидливо ли министру делать фото в Instagram за деньги налогоплательщиков?
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Liina Kersna
Liina Kersna Фото: Eero Vabamägi, Postimees

В социальных сетях Лийны Керсна, которая недавно ушла с поста министра образования, есть профессиональные фотографии, сделанные одним и тем же человеком. Нужна ли министрам услуга съемки фото для социальных сетей стоимостью 450 евро, оплачиваемая налогоплательщиками? Узнаем это у маркетинговой компании Promoty и у новых министров Рийны Солман и Тыниса Лукаса.

Недавно большой резонанс вызвала новость о том, что бывший министр образования Лийна Керсна использовала своего водителя для создания контента в социальных сетях и платила ему за это 450 евро в месяц. Водитель, который учится в Балтийском институте кино, медиа и искусства Таллиннского университета, сделал много красивых и профессиональных фотографий бывшего министра, которые Керсна активно размещала в социальных сетях. Но справедливо ли оплачивать эту услугу из денег налогоплательщиков?

В настоящее время большинство министров и политических партий размещают рекламу в Instagram или TikTok. Если потенциальные избиратели определенного возраста пользуются социальными сетями, то почему бы политикам не достучаться до них оттуда. В таком случае создание контента там очень важно, поскольку многие молодые люди не смотрят телевизор, единственным местом пересечения с данной целевой аудиторией являются социальные сети. «Во время последних выборов я разговаривала с молодыми людьми о политике, и они сразу же заговорили о партии Eesti200. Мне было интересно, откуда они так хорошо обо всем осведомлены. Оказалось, что Eesti200 постоянно публикует видео в TikTok», – бодрым тоном сообщила Анни Рахула, менеджер по качеству Promoty.

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