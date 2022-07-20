ВИДЕО ⟩ Потупил взгляд: Эрдоган заставил Путина ждать своего появления

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP — Joyce Karam (@Joyce_Karam) July 19, 2022

Путин и Эрдоган встретились в ходе визита в столицу Ирана Тегеран, где их принял президент Ирана Ибрахим Раиси. В ходе визита Путин встретился с высшим духовным лидером Ирана Али Хаменеи, который выразил поддержку вторжению России в Украину.

В 2020 году Путин заставил Эрдогана, который явился в Москву на двустороннюю встречу, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, примерно две минуты ждать его прибытия. Тогда озадаченное ожидание турецкой делегации снял контролируемый правительством России телеканал "Россия-1".

A report aired yesterday on Russian state-controlled TV (Russia 1) features newly released footage about how Putin made Erdogan wait for 2 minutes outside the hall before meeting him on March 5 in Moscow. pic.twitter.com/SFk87v0EJO — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 9, 2020