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ВИДЕО ⟩ Потупил взгляд: Эрдоган заставил Путина ждать своего появления

Limon.ee
Потупил взгляд: Эрдоган заставил Путина ждать своего появления
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Ekrānuzņēmums

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 19 июля, заставил Владимира Путина ждать его прибытия почти минуту, новостное агентство правительства Турции Anadolu все это время снимало крупные планы Путина.

Путин и Эрдоган встретились в ходе визита в столицу Ирана Тегеран, где их принял президент Ирана Ибрахим Раиси. В ходе визита Путин встретился с высшим духовным лидером Ирана Али Хаменеи, который выразил поддержку вторжению России в Украину.

В 2020 году Путин заставил Эрдогана, который явился в Москву на двустороннюю встречу, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, примерно две минуты ждать его прибытия. Тогда озадаченное ожидание турецкой делегации снял контролируемый правительством России телеканал "Россия-1".

Путин часто опаздывает на встречи, иногда даже на часы. Обобщение вещательной организации RFE/RL свидетельствует о том, что дольше всего его ожидала канцлер Германии Ангела Меркель - в 2014 году ей пришлось ждать более четырех часов.

Infographic: Putin Likes To Keep Other World Leaders Waiting | Statista

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