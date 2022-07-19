СТРАСТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ! ⟩ Архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви отметил с женой 25-летнюю годовщину: впереди следующая четверть века!

Урмас Вийлма опубликовал серию снимков в Instagram. На фото Урмас и его жена Эгле Вийлма страстно целуются.

Епископ добавляет, что первые 25 лет их брака с радостью и благодарностью позади, и теперь их ждет следующая четверть века. «Благодарность Богу, благословившему нас во всем на нашем общем пути».