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СТРАСТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ! ⟩ Архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви отметил с женой 25-летнюю годовщину: впереди следующая четверть века!

Limon.ee
Архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви отметил с женой 25-летнюю годовщину: впереди следующая четверть века!
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Урмас Вийлма.
Урмас Вийлма. Фото: Sander Ilvest

Архиепископ Урмас Вийлма сообщил в соцсетях, что он и его супруга отмечают важное событие.

Урмас Вийлма опубликовал серию снимков в Instagram. На фото Урмас и его жена Эгле Вийлма страстно целуются.

Епископ добавляет, что первые 25 лет их брака с радостью и благодарностью позади, и теперь их ждет следующая четверть века. «Благодарность Богу, благословившему нас во всем на нашем общем пути».

Он также добавил в пост тематические ссылки: серебряная свадьба, счастливые 25 и вперед вместе!

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