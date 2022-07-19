Архиепископ Урмас Вийлма сообщил в соцсетях, что он и его супруга отмечают важное событие.
СТРАСТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ! ⟩ Архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви отметил с женой 25-летнюю годовщину: впереди следующая четверть века!
Архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви отметил с женой 25-летнюю годовщину: впереди следующая четверть века!
Урмас Вийлма опубликовал серию снимков в Instagram. На фото Урмас и его жена Эгле Вийлма страстно целуются.
Епископ добавляет, что первые 25 лет их брака с радостью и благодарностью позади, и теперь их ждет следующая четверть века. «Благодарность Богу, благословившему нас во всем на нашем общем пути».
Он также добавил в пост тематические ссылки: серебряная свадьба, счастливые 25 и вперед вместе!
Ключевые слова