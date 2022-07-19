В социальных сетях люди делятся фотографией мужчины, работающего на шпиле церкви Нигулисте, и удивляются, как кто-то решился на такую работу. "От одного взгляда становится не по себе!"
КРОВЬ В ЖИЛАХ СТЫНЕТ ⟩ Жители Таллинна ошеломлены видом человека, работающего на вершине церковной башни
Жители Таллинна ошеломлены видом человека, работающего на вершине церковной башни
На вершине шпиля церкви Нигулисте, которая сегодня больше известна как уютная концертная площадка, работает промышленный альпинист, чье мужество заставляет прохожих вздрагивать, пишет Elu24.
Действительно, смелость мастера поражает, ведь высота церкви, построенной в 1230 году, составляет 105 метров, что немного ниже самой высокой церкви в Прибалтике - Олевисте - 123,7 метра.
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