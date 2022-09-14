ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕМ ⟩ Раздать нельзя выкинуть: почему магазины Эстонии выкидывают «хорошую еду», а не отдают нуждающимся

Люди возмущаются: почему магазины, кафе и заправки утилизируют колоссальное количество пригодной к употреблению еды, а не раздают нуждающимся людям, ведь абсолютно такие же салаты, котлетки и бутерброды дома могут лежать по несколько суток и ничего с ними не случается.

Давайте разбираться в ситуации.

Ситуация на рынке.

По данным, предоставленным Ragn Sells AS, по сравнению со шведами, которые выбрасывают в среднем 84 килограмма продуктов, эстонцы выбрасывают в четыре раза меньше продуктов, или 19 килограммов на человека в год.

Речь идет не только о магазинах: статистика показывает, что наибольшая часть выбрасываемой еды – это готовые домашние блюда, которые испортились и которые люди выбрасывают. Таким образом, люди могут изменить ситуацию благодаря своему собственному выбору потребления – покупать только те продукты, которые действительно потребляют, и в тех количествах, которые действительно потребляются.

Количество выбрасываемых продуктов в разных странах (в килограммах). Фото: Stockholm Environment Institute

Большинство выбрасываемой продукции – это остатки готовых продуктов питания (35%) и скоропортящиеся продукты ( молочные продукты и яйца, а также фрукты и ягоды)

Лидирующую позицию по утилизации продуктов питания занимают рестораны, а также детские сады и столовые.

Места с наибольшим количеством пищевых отходов. Фото: Stockholm Environment Institutei