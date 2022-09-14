Ежегодно в Эстонии выбрасывается продуктов питания почти на 63 миллиона евро. В среднем на одного человека в год выбрасывается 19 килограммов продуктов питания. Сегодня это уже много, но, к сожалению, по мере роста покупательской способности эти суммы будут увеличиваться.
ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕМ ⟩ Раздать нельзя выкинуть: почему магазины Эстонии выкидывают «хорошую еду», а не отдают нуждающимся
Люди возмущаются: почему магазины, кафе и заправки утилизируют колоссальное количество пригодной к употреблению еды, а не раздают нуждающимся людям, ведь абсолютно такие же салаты, котлетки и бутерброды дома могут лежать по несколько суток и ничего с ними не случается.
Давайте разбираться в ситуации.
Ситуация на рынке.
По данным, предоставленным Ragn Sells AS, по сравнению со шведами, которые выбрасывают в среднем 84 килограмма продуктов, эстонцы выбрасывают в четыре раза меньше продуктов, или 19 килограммов на человека в год.
Речь идет не только о магазинах: статистика показывает, что наибольшая часть выбрасываемой еды – это готовые домашние блюда, которые испортились и которые люди выбрасывают. Таким образом, люди могут изменить ситуацию благодаря своему собственному выбору потребления – покупать только те продукты, которые действительно потребляют, и в тех количествах, которые действительно потребляются.
Большинство выбрасываемой продукции – это остатки готовых продуктов питания (35%) и скоропортящиеся продукты ( молочные продукты и яйца, а также фрукты и ягоды)
Лидирующую позицию по утилизации продуктов питания занимают рестораны, а также детские сады и столовые.
Три четверти (76%) опрошенных домохозяйств заявили, что они пытаются тем или иным способом сократить количество пищевых отходов. Например, они говорят, что покупают меньше продуктов, следят за сроком годности и т.д. Половина опрошенных домохозяйств (50%) собирают пищевые отходы из своего дома отдельно от других отходов.
Различия между «parim enne» и «kõlblik kuni».
Сельскохозяйственный и продовольственный департамент выпустил руководство "Безопасность пищевых продуктов при пожертвовании", где подробно описаны все аспекты утилизации пищевых отходов.
Срок употребления/годности «kõlblik kuni»: отметка, которая используется для скоропортящихся пищевых продуктов. Она обозначает дату, до которой продукты можно безопасно употреблять в пищу. По истечении срока годности пищевые продукты больше нельзя продавать, перераспределять и употреблять, поскольку в них могут начать расти и размножаться опасные для здоровья микроорганизмы (микробы).
Именно поэтому магазины и места общественного питания не могут раздавать/продавать блюда после указанного на упаковке срока годности. Даже если вам кажется, что выглядит продукт вполне привлекательно, он может стать домом для размножения злотворных бактерий, а следовательно, принести вред вашему здоровью.
Минимальный срок хранения «parim enne»: отметка, которая используется для продуктов с длительным сроком хранения.
При надлежащем хранении, по истечении срока, запах, вкус или текстура продукта могут ухудшиться, но какое-то время его употребление все еще будет безопасно. Пищевые продукты с истекшим сроком «parim enne» можно продавать, если они отделены от свежего товара и потребитель проинформирован об истечении срока хранения.
Какие товары можно раздавать, а какие – нет.
Перераспределять можно следующие пищевые продукты:
- с истекшим сроком «parim enne», но которые еще можно безопасно употреблять;
- срок годности которых еще НЕ прошел;
- упаковка и/или маркировка которых пострадали, однако безопасность продуктов обеспечена, в т.ч. предоставлена обязательная информация о пищевом продукте (напр., продукты в помятой упаковке).
Перераспределяемыми продуктами могут быть, например:
- свежие и замороженные овощи и фрукты;
- свежие и замороженные мясо и рыба;
- молочные продукты;
- безалкогольные напитки;
- готовые блюда/готовая пища;
- печенье и конфеты;
Не разрешается жертвовать продукты:
с истекшим сроком годности (кроме случаев, если они были заморожены до даты «kõlblik kuni»);
- которые не хранились при нужной температуре;
- упаковка которых пострадала и возможен риск загрязнения продукта (напр., поврежденная упаковка);
- для которых отсутствует информация об аллергенах;
- которые уже были сервированы клиенту; 8
- которые напрямую соприкасались с клиентом (напр., продукты, оставшиеся после сервировки для клиентов в стиле буфета. Пожертвовать можно такие продукты, которые еще не были сервированы и хранились при требуемой температуре)
Жертвовать нельзя продукты, непригодные для употребления, например, вздувшиеся консервы, заплесневевший хлеб, гнилые фрукты и овощи, продукты с поврежденной упаковкой при риске загрязнения продукта и так далее.