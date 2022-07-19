Астрологический прогноз на 19 ибля 2022 расскажет, кому из знаков стоит быть осторожными с обещаниями, кто опасаться людей с заманчивыми предложениями, а кого ожидает судьбоносная встреча, которая может изменить жизнь, пишет «Главред»
Гороскоп на 19 июля 2022: Ракам – сплетни, Девам – испытания, Козерогам – хорошие новости
Овен
Этот день подходит для новых начинаний, взявшись за любое дело можно быстро достичь результатов. Вы поймете как нужно действовать и во всем разобраться, чтобы прийти к успеху. В профессиональной деятельности интуиция – ваш главный помощник, ее подсказки будут точными и приведут к нужным результатам. В отношениях с близкими могут возникать споры. Стоит проявить больше терпения и не слишком много требовать от окружающих.
Телец
Осторожность и предусмотрительность во вторник помогут Тельцам избежать серьезных проблем. Держитесь подальше от сомнительных авантюр и риска. Вам пригодится опыт, полученный ранее. Следите за вещами и документами, они могут пропадать таинственным образом. Посвятите вечер отдыху и встречам с друзьями. Приятное общение зарядит вас энергией.
Близнецы
В этот день в жизни Близнецов могут произойти приятные перемены и неожиданные события. Вы сможете воспользоваться подвернувшимися возможностями и выжать из ситуации по-максимуму. Хорошо проходят переговоры, вы сможете достичь большего, чем ожидали изначально. В отношениях с любимым человеком полное взаимопонимание, вам удается найти общий язык и прийти к компромиссу в любом вопросе.
Рак
Сегодня Ракам стоит запастись терпением. Отношения с окружающими складываются напряженно, вы стараетесь сохранить мир, однако иногда бываете резки в комментариях. Это может привести к ссорам и разногласиям. Важная информация может прийти из самого неожиданного источника. Даже слухи и сплетни могут быть полезными, если хорошенько их проверить. Во второй половине дня стоит избегать перегрузок.
Лев
Настойчивым представителям огненного знака улыбнется удача. Вы сможете добиться желаемого, если проявите упорство. Не стоит отказываться от своих планов, даже если обстоятельства складываются не в вашу пользу. Вы полны сил, чтобы преодолеть все препятствия, которые возникают на пути к задуманному. Будьте осторожны с обещаниями, выполнить их будет непросто. Неожиданные поездки окажутся успешными и принесут результат. Финансовое положение порадует стабильностью, вы можете побаловать себя покупками.
Дева
Утро вторника подкинет Девам несколько трудных испытаний. Ваши союзники будут слишком заняты, чтобы оказать необходимую помощь и придется рассчитывать на собственные силы. Однако после обеда ситуация поменяется к лучшему. Появиться возможность довести дело до конца и добиться профессиональных успехов. Отношения с любимым человеком могут омрачиться конфликтами.
Весы
В этот день Весы чаще будут слышать критику чем поощрение. Это может выбить из колеи. Но есть повод задуматься, может в ней есть рациональное зерно. Вас могут раздражать коллеги, чей подход к работе отличается от вашего. Трудно находить общий язык с начальством, однако не стоит давать волю эмоциям. В этот день вы можете быть пассивными, появляется желание чтобы кто-то другой принимал решения. Однако они лежат на ваших плечах.
Скорпион
В этот день разобраться в причинах, которые спровоцировали проблемы будет непросто. Скорпионам нужно быть особенно внимательными к мелочам, в них могут скрываться важные подсказки, которые помогут изменить ситуацию к лучшему. Проявите избирательность в контактах, с опаской относитесь к малознакомым людям, которые обещают золотые горы. Любые покупки лучше перенести на другой день.
Стрелец
Стрельцы в этот день могут не рассчитывать на то, что достичь нужных результатов получится быстро. Нужно запастись терпением и приложить все усилия, чтобы воплотить желаемое. Однако не стоит торопиться, спешка может сыграть с вами плохую шутку. Во второй половине дня вам сопутствует удача в решении финансовых вопросов. Новые знакомства в этот день могут оказаться не только приятными, но и полезными.
Козерог
В этот день Козероги склонны нервничать и переживать больше обычного. Чтобы добиться задуманного, нужно приложить все усилия и иногда справляться с такой нагрузкой бывает непросто. Прежде чем принимать важные решения, необходимо продумать каждый шаг и оценить последствия. Нельзя действовать сломя голову. Во второй половине дня перед вами открываются блестящие возможности, воспользовавшись которыми можно достичь больших успехов. Вас порадуют хорошие известия.
Водолей
Не самое подходящее время для новых начинаний. Лучше довести до конца начатые дела и те, которые откладывались в долгий ящик. Если с оформлением документов могут возникнуть трудности, то работа, которая требует творческого подхода, принесет наилучшие результаты. На встречи, запланированные в этот день лучше не опаздывать, это может обернуться неприятностями. Вас может ждать встреча, которая запомнится надолго и перевернуть вашу жизнь.
Рыбы
В этот день ваши упорство и целеустремленность помогут достичь результатов, к которым вы стремитесь. Нужно правильно расставить приоритеты, решение всех важных вопросов возьмите на себя. Не исключено, что конкуренты и соперники напомнят о себе, будьте готовы отстаивать свои позиции. В личных отношениях возможны приятные перемены, вы сможете укрепить отношения с партнером и наладить общение с родственниками.