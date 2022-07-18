Гороскоп на 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные события

Лев

Интересные события ждут Львов в этот день. Нельзя терять времени зря, день потребует от вас быстрых действий и решений. Пригодится опыт, полученный раньше. Это поможет избежать ошибок. Во второй половине дня есть шанс помириться с дорогими людьми и наладить отношения. Семейные разногласия остаются в прошлом.

Дева

В понедельник Девам будет сложно добиться успехов. Проблемы могут возникать там, где их не ожидали. Вы часто отвлекаетесь от дел на бессмысленные разговоры и из-за этого рискуете упустить из виду важные детали. Для решения важных дел обращайтесь за помощью к друзьям, они не откажут. Крупнын покупки стоит отложить на более благоприятный день. Поездки в этот день будут долгими и утомительными.

Весы

Начало дня может быть сложным для Весов, но негативнее тенденции долго не задержатся. Позже у вас появляется возможность решить проблемы и найти ответы на важные вопросы. Идеи, которые появляются сегодня получиться реализовать в скором времени. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, любые ссоры могут иметь неприятные последствия.

Скорпион