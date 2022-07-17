В июле старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко отправилась отдыхать и восстанавливать силы в Италию. Старейшина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из солнечного Милана.
ФОТО ⟩ Смотрите, как старейшина Ласнамяэ провела отпуск в Милане
Смотрите, как старейшина Ласнамяэ провела отпуск в Милане
Серия постов об отдыхе Юрченко началась с фотографии, на которой старейшина держит в одной руке мороженое, а в другой коктель. «Мой парадиз», – написала политик.
В отпуске старейшина Ласнамяэ вдохновляется местной архитектурой и даже познакомилась с пернатыми городскими обитателями.
Юлианна уделила время и купанию в бассейне.
«Это было потрясающее путешествие», – подписала Юлианна последнее фото с отпуска.
Ключевые слова