Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 18 по 24 июля

Работа. Лишь активное участие в переговорах, переписке и переездах может гарантировать вам успех и выполнение всех обязательств.

Здоровье. Кроме простуды от сквозняков или переохлаждения при купании в летних водоемах, вам сейчас ничто не угрожает.

Ваш маленький Телец. Настоящий момент благоприятен для всестороннего общения вашего ребенка со сверстниками и игр на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06

Благоприятные дни: 19, 20 июля

Неблагоприятные дни: 18, 23, 24 июля

Любовь. Лучшего времени для решения всех вопросов личного характера придумать трудно. Если вы проявите щедрость и искреннюю заботу о ближних — успех в любви вам просто обеспечен. Творческих людей ждет воодушевление и возможно, порыв настоящего вдохновения на почве влюбленности. Этот импульс поможет и другим Близнецам достичь давно поставленной цели. Это тот момент, когда нужно инвестировать не только в бизнес, но и в личные отношения. Результаты не заставят себя долго ждать. Но ваше участие должно быть полным и искренним.

Работа. Сотрудничество, начатое именно сейчас, окажется успешным, и весьма вероятно, долгим.

Здоровье. Вы можете почувствовать боль в шейном отделе позвоночника, но идти к мануальному терапевту сейчас не стоит.