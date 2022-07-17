Астропрогноз на неделю с 18 по 24 июля для всех знаков Зодиака.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 18 по 24 июля
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 18, 21, 22 июля
Неблагоприятные дни: 19, 20 июля
Любовь. Продолжается период, идеальный для раскрытия вашего личностного потенциала. Если вы будете активны, уверены в своих силах и раскрепощены, то все сложится, как нельзя лучше. Посещайте людные места, будьте в гуще событий и окажетесь в центре внимания. Это прекрасное время для начала отношений, знакомств на отдыхе и в поездках, которые обещают быть незабываемыми. Постарайтесь не упустить возможности, которые подарит вам судьба. Не зацикливайтесь на прошлом, и смело смотрите в будущее.
Работа. Сейчас важно не сидеть, сложа руки. Ваша экспансия в новые сферы бизнеса более чем оправдана.
Здоровье. Серьезные переживания могут стать причиной бессонницы и мигрени. Вам необходим отдых на свежем воздухе.
Ваш маленький Рак. Сейчас вашему ребенку нужно помочь. При отсутствии внимания он может почувствовать себя одиноким и никому не нужным.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 19, 20, 24 июля
Неблагоприятные дни: 21, 22 июля
Любовь. Типичным Львам во второй половине июля стоит найти время для полноценного отдыха, и, наконец-то, успокоиться. Загляните в глубины своей души, проанализируйте происходящее и постарайтесь найти устраивающий вас и вашего партнера вариант развития отношений. В данный момент лучше промолчать, чем высказывать все, что вы думаете. Найдите время для чтения литературы по психологии семейных отношений, сейчас вам важно разобраться в своих чувствах. Самое главное — не усложнять сложившуюся ситуацию.
Работа. Если вы арендуете площади, будьте готовы к изменению условий аренды в худшую сторону.
Здоровье. Опасайтесь инфекций и воздержитесь от купания в городских водоемах. Следите за тем, что вы пьете.
Ваш маленький Лев. У вашего ребенка могут быть нарушения сна. Постарайтесь оградить его от страхов и дурных эмоций.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 21, 22 июля
Неблагоприятные дни: 23, 24 июля
Любовь. Типичные представители зодиакальной Девы проживут предстоящую неделю очень бурно. Обстоятельства предоставят массу возможностей для внесения в жизнь новизны. Это лучшее время для знакомств, непринужденного неформального общения, встреч с друзьями и единомышленниками (читайте также: 5 правил знакомства в Интернете, если тебе за 40). Новизна и острота ощущений в настоящее время будут волновать вас больше постоянных и поднадоевших отношений. Настало время внести в личную жизнь новизну и какую-то изюминку.
Работа. Это удачный момент для перемены места работы или изменения условий контракта. Вам нужен более свободный график работы.
Здоровье. Во избежание возникновения тромбозов принимайте препараты, разжижающие кровь и укрепляющие стенки сосудов.
Ваша маленькая Дева. Некоторая доля свободы и определенная вольность в воспитании в настоящее время пойдут вашему ребенку на пользу.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 23, 24 июля
Неблагоприятные дни: 19, 20 июля
Любовь. Люди, рожденные под знаком Весов, в данное время весьма активны и готовы к выплеску эмоций, что для них не слишком свойственно. Самое главное, чтобы эмоции были не слишком отрицательными. Постарайтесь не укорять и не провоцировать своего партнера, не создавайте конфликтную ситуацию. В данное время вам не стоит идти на обострение отношений, хотя вас почти наверняка потянет на разбирательства. Новые знакомства временно отвлекут вас от существующих проблем, но вам все равно придется вернуться к их решению, пишет wday.
Работа. Ваш бизнес требует вложений. Доходы будут, но вы их все равно не увидите — потратите все средства на возврат долгов либо стройку.
Здоровье. Берегите себя, будьте осторожны за рулем и во время активного отдыха. На этой неделе стоматолога лучше не посещать.
Ваши маленькие Весы. Постарайтесь как-то дисциплинировать своего ребенка. Не смотря на лето, сейчас он нуждается в режиме.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 18 июля
Неблагоприятные дни: 21, 22 июля
Любовь. Можно сказать, что Скорпионы сейчас на пике физической и эмоциональной формы. Их распирает активность, и в том числе — сексуальная. Самое главное сейчас — оторваться от бизнеса и посвятить время отдыху, путешествиям и личной жизни, благополучие в которой в настоящий момент будет зависеть только от вас. Вам не стоит идти по проторенному пути, тем более что сейчас вам благоприятствует удача. В вопросах личного характера вас, несомненно, ожидает успех, особенно, если вы отправитесь в поездку с целью отдыха и релакса.
Работа. Сейчас прекрасное время для установления деловых контактов с зарубежными партнерами, подписания договоров.
Здоровье. В настоящее время вам стоит придерживаться режима питания, особенно, если у вас есть проблемы с желчным пузырем.
Ваш маленький Скорпион. Сейчас ваш ребенок способен усваивать огромные объемы информации. Если есть возможность взять его с собой в поездку — берите обязательно.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 19, 20 июля
Неблагоприятные дни: 18, 23, 24 июля
Любовь. Стрельцам придется пережить кризис отношений, который вас либо эмоционально опустошит, либо заставит мобилизоваться. Сексуальная неудовлетворенность, вероятно, наложит отпечаток на ваше поведение и отношения с окружающими. Вам придется пройти через непонимание и столкнуться с излишней придирчивостью и подозрительностью партнера (читайте также: Хватит это терпеть: 10 признаков того, что партнер вам не подходит). Берегите те отношения, которые у вас есть, иначе и их можете потерять. Возможен острый конфликт, выяснение отношений и даже разрыв.
Работа. Напряженная работа с отдаленной перспективой и не совсем скорой оплатой ждет вас на этой неделе.
Здоровье. Травмы и удары могут подстерегать вас где угодно. Избегайте людных мест и не ввязывайтесь в конфликты — вас будут провоцировать.
Ваш маленький Стрелец. Вашему ребенку сейчас непросто — он будет капризен и очень раздражителен. Наберитесь терпения.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 21, 22 июля
Неблагоприятные дни: 19, 20 июля
Любовь. На этой неделе вам не стоит полностью отдаваться эмоциям. Примите то, что вы имеете как должное, это особенно касается личных отношений. Сейчас не время что-либо менять, несмотря на то что противоречия в отношениях с партнером могут дойти настоящего конфликта. Сейчас как никогда остро перед вами встанет вопрос партнерских отношений. Самое главное для вас в настоящее время — понять причину разногласий и увидеть в своем партнере недостающие вам качества.
Работа. Для контрактов и договоренностей время просто катастрофическое. Не подписывайте никаких важных документов.
Здоровье. Старайтесь не переохлаждаться, купаясь в море или озерах — вас могут подстерегать циститы или нефриты.
Ваш маленький Козерог. Сейчас ваш ребенок может болезненно реагировать на критику. Найдите теплые слова для него.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 20, 23, 24 июля
Неблагоприятные дни: 21, 22 июля
Любовь. Ваши отношения с противоположным полом в настоящее время могут не складываться по причине ваших же завышенных требований к избраннику или избраннице. Вам будет трудно найти душевный контакт с противоположным полом, а для Водолеев это очень важный момент. Скорее всего, вам не удастся сосредоточиться на отношениях. Либо многочисленные дела, либо проблемы со здоровьем отвлекут вас от любовных переживаний, не дав с головой погрузиться в море чувств и эмоций.
Работа. В настоящий момент настройтесь на обычную рутинную работу. Больших заработков не предвидится.
Здоровье. Если вас что-то беспокоит — найдите время для визита к врачу. Возможно, хронические заболевания напомнят о себе.
Ваш маленький Водолей. Вашего свободолюбивого и не всегда послушного Водолея пора приучать к тому, что есть слово «надо».
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 21, 22 июля
Неблагоприятные дни: 18, 23, 24 июля
Любовь. Самое время реализовывать ваши амбициозные планы, несмотря на то что Рыбы — не самый амбициозный знак. Не сдерживайте чувств, проявляйте щедрость и великодушие. Любовные переживания могут оказаться сильнейшим импульсом для полноценного творческого раскрытия. Это время благоприятствует интеллектуальной, физической и сексуальной активности. Если вы превратите предстоящую неделю в настоящую сказку для любимого человека — вас ждет не просто взаимность, но нечто большое.
Работа. Ваш авторитет возрастет, особенно в глазах иностранных партнеров. Ваши совместные действия в настоящее время могут дать колоссальный результат.
Здоровье. Вам стоит поберечь сердце. Не переусердствуйте, занимаясь спортом или чем-то более приятным.
Ваши маленькие Рыбы. Обязательно играйте с ребенком, одаривайте его теплом, любовью, лаской и конечно, игрушками.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 23, 24 июля
Неблагоприятные дни: 19, 20 июля
Любовь. Овнам в настоящее время не стоит даже и задумываться о бурной личной жизни, шумных вечеринках и неистовом веселье. Из этого ничего хорошего точно не выйдет. Кто-нибудь в сети может выложить самые пикантные подробности вашего времяпрепровождения. Знакомства в настоящее время не принесут вам ничего нового, вам покажется, что вы ходите по замкнутому кругу. Сейчас хорошее время для тихого спокойного отдыха на лоне природы, поиска примирения и устранения причин непонимания во взаимоотношениях с партнерами.
Работа. Для приобретения недвижимости период более чем благоприятный. Но для деловой активности — не очень.
Здоровье. На этой неделе вас могут беспокоить проблемы пищеварения. Избегайте продуктов, способных спровоцировать боли в желудке (читайте также: Здоровье пострадает: 10 продуктов, которые опасно есть летом).
Ваш маленький Овен. Бабушки и дедушки в настоящий момент смогут дать вашему ребенку значительно больше, чем вечно занятые родители.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 18 июля
Неблагоприятные дни: 21, 22 июля
Любовь. Тельцы в данный момент способны проявить весь свой личностный потенциал, но следует иметь в виду, что качество событий будет напрямую зависеть от вашего личного посыла. Если вы по природе своей — эгоист, то вас ждут серьезные размолвки, выяснения отношений с взаимными обвинениями. Если вы — альтруист, то нынешняя напряженная ситуация может разрядиться компромиссом к взаимному удовольствию. Не сидите на одном месте, активно путешествуйте, перемещайтесь, знакомьтесь и встречайтесь с новыми людьми.
Работа. Лишь активное участие в переговорах, переписке и переездах может гарантировать вам успех и выполнение всех обязательств.
Здоровье. Кроме простуды от сквозняков или переохлаждения при купании в летних водоемах, вам сейчас ничто не угрожает.
Ваш маленький Телец. Настоящий момент благоприятен для всестороннего общения вашего ребенка со сверстниками и игр на свежем воздухе.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 19, 20 июля
Неблагоприятные дни: 18, 23, 24 июля
Любовь. Лучшего времени для решения всех вопросов личного характера придумать трудно. Если вы проявите щедрость и искреннюю заботу о ближних — успех в любви вам просто обеспечен. Творческих людей ждет воодушевление и возможно, порыв настоящего вдохновения на почве влюбленности. Этот импульс поможет и другим Близнецам достичь давно поставленной цели. Это тот момент, когда нужно инвестировать не только в бизнес, но и в личные отношения. Результаты не заставят себя долго ждать. Но ваше участие должно быть полным и искренним.
Работа. Сотрудничество, начатое именно сейчас, окажется успешным, и весьма вероятно, долгим.
Здоровье. Вы можете почувствовать боль в шейном отделе позвоночника, но идти к мануальному терапевту сейчас не стоит.
Ваши маленькие Близнецы. Перед вами стоит задача сбалансировать пищевой рацион вашего ребенка, включив в него как можно больше фруктов и овощей.