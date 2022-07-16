Известный публицист Евгений Понасенков в интервью для издания «Известия» раскрыл, зачем он решил организовать «Ночь в отеле с Евгением Понасенковым».
Маэстро Понасенков продает ночь с собой в отеле за неприличную сумму: что входит в необычную услугу?
«Только представьте: с вами легенда нашего времени в прекрасном номере люксового отеля. Я отвечу на все животрепещущие вопросы… Особую остроту ощущения придаст канун ядерной войны с возможностью уничтожения цивилизации. Вам будет, что вспомнить», — прорекламировал себя маэстро.
Ценник на одну ночь установлен в сумме 15 млн рублей (около 261 тысячи евро). Оппозиционерам положена скидка в 185 тысяч рублей (три тысячи евро). Но требуется предоставить доказательства, которыми могут стать посты в соцсетях за минувшие 3 года или подтверждение гонений со стороны властей.
Наличие судимости является отягощающим обстоятельством. За неё придётся доплатить 10 млн рублей (174 тысячи евро). Возраст клиентов установлен в диапазоне от 18 до 90 лет, пишет glas.ru.