Маэстро Понасенков продает ночь с собой в отеле за неприличную сумму: что входит в необычную услугу?

«Только представьте: с вами легенда нашего времени в прекрасном номере люксового отеля. Я отвечу на все животрепещущие вопросы… Особую остроту ощущения придаст канун ядерной войны с возможностью уничтожения цивилизации. Вам будет, что вспомнить», — прорекламировал себя маэстро.

Ценник на одну ночь установлен в сумме 15 млн рублей (около 261 тысячи евро). Оппозиционерам положена скидка в 185 тысяч рублей (три тысячи евро). Но требуется предоставить доказательства, которыми могут стать посты в соцсетях за минувшие 3 года или подтверждение гонений со стороны властей.