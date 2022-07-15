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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Регина Тодоренко родила сына

Limon.ee
Регина Тодоренко родила сына
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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко Фото: Shutterstock

В семье Регины Тодоренко и Влада Топалова произошло радостное событие. Они во второй раз стали родителями. У звездной пары родился второй сын.

«Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир», – написала Регина в Instagram.

Это второй ребенок Регины и Влада Топалова. Они воспитывают двухлетнего сына Майкла.

Ранее СМИ неоднократно писали, что Регина Тодоренко уже родила, но слухи не подтверждались молодой парой. Теперь можно с полной уверенностью поздравлять Регину и Влада с рождением сына.

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