В семье Регины Тодоренко и Влада Топалова произошло радостное событие. Они во второй раз стали родителями. У звездной пары родился второй сын.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Регина Тодоренко родила сына
Регина Тодоренко родила сына
«Наша с Владом любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас. Ты еще совсем крошка, хоть по весу богатырь. Расти достойным человеком, люби жизнь, неси людям мир», – написала Регина в Instagram.
Это второй ребенок Регины и Влада Топалова. Они воспитывают двухлетнего сына Майкла.
Ранее СМИ неоднократно писали, что Регина Тодоренко уже родила, но слухи не подтверждались молодой парой. Теперь можно с полной уверенностью поздравлять Регину и Влада с рождением сына.
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