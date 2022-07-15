Пт, 15.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Смотрите, как грандиозно проходит праздник на Таллиннском автовокзале!

Limon.ee
Смотрите, как грандиозно проходит праздник на Таллиннском автовокзале!
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
T grupp OÜ отмечает 30-летие своего бренда Cargobus на Таллиннском автовокзале.
T grupp OÜ отмечает 30-летие своего бренда Cargobus на Таллиннском автовокзале. Фото: Madis Veltman

Фирма T grupp OÜ, управляющая автовкозалами Таллинна, Тарту, Раквере и Йыхви, занимающаяся продажами билетов Tpilet.ee и организующая службу доставки посылок Cargobus, 15 июля закатила шикарный праздник на главных автобусных вокзалах Эстонии. С музыкой и песнями, угощениями отмечали 30-летие Cargobus.

Ведущей праздника стала блистательная певица Таня Михайлова-Саар. Для гостей, пришедших на праздник, была организована беспроигрышная лотерея, и практически все выигрывали мороженое, работали многочисленные фудкорты и коктейльный бар.

Изюминкой праздника стали бесплатные прогулки на ретро-автобусах.

В 20.00 на импровизированную сцену выйдет Анне Вески! Поспешите на бесплатный концерт нашей звезды на автобусный вокзал в Таллинне.

Ключевые слова
Наверх