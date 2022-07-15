Фирма T grupp OÜ, управляющая автовкозалами Таллинна, Тарту, Раквере и Йыхви, занимающаяся продажами билетов Tpilet.ee и организующая службу доставки посылок Cargobus, 15 июля закатила шикарный праздник на главных автобусных вокзалах Эстонии. С музыкой и песнями, угощениями отмечали 30-летие Cargobus.
Смотрите, как грандиозно проходит праздник на Таллиннском автовокзале!
Смотрите, как грандиозно проходит праздник на Таллиннском автовокзале!
Ведущей праздника стала блистательная певица Таня Михайлова-Саар. Для гостей, пришедших на праздник, была организована беспроигрышная лотерея, и практически все выигрывали мороженое, работали многочисленные фудкорты и коктейльный бар.
Изюминкой праздника стали бесплатные прогулки на ретро-автобусах.
В 20.00 на импровизированную сцену выйдет Анне Вески! Поспешите на бесплатный концерт нашей звезды на автобусный вокзал в Таллинне.