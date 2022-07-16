Гороскоп на 16 июля: Скорпионам – тайные желания, Козерогам – потери, Водолеям – деньги

Овен

В этот день Овнам, которые запланировали важные дела или встречи будет непросто. Сориентироваться в сложившейся ситуации будет трудно, принять неверное решение наоборот легко. Прежде чем делать выводы посоветуйтесь с людьми, которым доверяете их подсказки помогут выбрать верный путь. Не стоит спешить с покупками, рискуете потратиться на ненужные вещи.

Телец

Общение с окружающими в этот день принесет Тельцам большое удовольствие. Вы легко производите приятное впечатление на людей, которые делятся опытом и важной информацией. Не исключены денежные поступления и ценные подарки. Стоит рассмотреть заманчивое предложение, оно может открывать перед вами новые перспективы.

Близнецы

Удивительные совпадения в субботу помогут Близнецам решить наболевшую проблему или найти ответ на важный вопрос. Ваши идеи имеют все шансы воплотиться в жизнь, а ваши друзья готовы прийти на помощь в их реализации. Во второй половине дня не исключены романтические знакомства, которые могут перерасти в красивую историю любви.

Рак

Весьма неоднозначный день ждет Раков в субботу. События будут стремительно менять друг друга и оценить их правильно не всегда удается. Не стоит торопиться принимать решения и делать выводы. Эмоциональный фон нестабильный, ваше настроение может меняться. Не стоит срывать негатив на близких людях, они постараются помочь вам во всем. Советы знакомых женщин помогут избежать ошибок.

Лев