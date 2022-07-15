Бывший министр предпринимательства и инфотехнологий покоряет TikTok: мне нравится пробовать что-то новое!

Бывший министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть покоряет в TikTok!

Сутть, который опубликовал свое первое видео в конце мая, объяснил, что ему нравится пробовать что-то новое и интересное. «Перемены всегда волнительны!»

Самое популярное видео политика набрало более 15 тысяч просмотров.

Политик подтвердил, что в TikTok есть поколение, с которым нужно работать. «Чтобы связаться с людьми, вы должны идти туда, где они есть, а не ждать, пока они придут к вам. Мне кажется, что темы, о которых я говорил в TikTok, хороши для молодежи».

Но какой контент мы можем ожидать от аккаунта Суття в TikTok? «Я хочу, чтобы молодые люди были лучше информированы о политике, и TikTok — подходящая платформа для этого, поэтому я обязательно продолжу создавать контент на TikTok».

В конце мая мы писали, что политики EKRE тоже начали покорять TikTok. Всего через день их первое видео в соцсети набрало более 26 000 просмотров. Хелле-Мооника Хельме тогда сказала Elu24, что у них большие планы.