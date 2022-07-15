Кажется, что все больше и больше политиков начинают интересоваться социальной сетью TikTok, пишет Elu24.
Бывший министр предпринимательства и инфотехнологий покоряет TikTok: мне нравится пробовать что-то новое!
Бывший министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть покоряет в TikTok!
Сутть, который опубликовал свое первое видео в конце мая, объяснил, что ему нравится пробовать что-то новое и интересное. «Перемены всегда волнительны!»
Самое популярное видео политика набрало более 15 тысяч просмотров.
@andres.sutt In Estonia, we’re modern and use TikTok 🇪🇪😃 #andressutt #Eesti #politics #politicstiktok #fyp #trending #reformierakond #comedy ♬ original sound - bantsbrits
Политик подтвердил, что в TikTok есть поколение, с которым нужно работать. «Чтобы связаться с людьми, вы должны идти туда, где они есть, а не ждать, пока они придут к вам. Мне кажется, что темы, о которых я говорил в TikTok, хороши для молодежи».
Но какой контент мы можем ожидать от аккаунта Суття в TikTok? «Я хочу, чтобы молодые люди были лучше информированы о политике, и TikTok — подходящая платформа для этого, поэтому я обязательно продолжу создавать контент на TikTok».
@andres.sutt IT-minister on kõige lahedam portfell — pusasid sain terveks nädalaks 😃 #andressutt #politicstiktok #politics #fyp #trending #eesti #reformierakond #comedy #josemourinho ♬ dźwięk oryginalny - dawaj obserwacje szefie/owo 😎
В конце мая мы писали, что политики EKRE тоже начали покорять TikTok. Всего через день их первое видео в соцсети набрало более 26 000 просмотров. Хелле-Мооника Хельме тогда сказала Elu24, что у них большие планы.
На вопрос, скоро ли Марта или Моонику Хельме можно будет увидеть в TikTok, последняя уверенно ответила: «Очень!»