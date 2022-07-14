Летом наша кожа особенно уязвима перед раздражительными факторами. Рассказывает Woman, как избежать неприятных последствий после сезона жары.
Осторожно, хрупко! 4 главных правила очищения кожи в жару
Середина лета — самое неблагоприятное время для нашей кожи. Мало того, что коварные солнечные лучи неустанно работают над тем, чтобы состарить нас, так им на помощь приходят и другие раздражители: перепады температуры, высокая влажность и духота. Эти факторы по отдельности пагубно влияют на нас, а вместе могут вершить самое настоящее зло. Рассказываем, от каких бьюти-привычек стоит отказаться, или какие из них, наоборот, приобрести.
Избавиться от «тяжелых» средств в рутине
Под тяжелыми средствами подразумеваются жирные умывалки и жидкости для снятия мейкапа. Летом нашей коже не позавидуешь — избыточная жирность ведет за собой гиперкератозу и проявлений акне. Вышеупомянутые средства могут только усугубить ситуацию, так как они после себя оставляют невидимый слой-пленку. Этот самый слой в любое друге время будет выполнять полезную увлажняющую функцию, но летом все работает ровным счетом наоборот — поры закупориваются, из-за чего кожа не дышит. Постарайтесь заменить масло и мицеллярную воду на пенки и гели, подходящие под ваш тип эпидермиса.
Отказ от скрабов
В жару у эпидермиса обостряется чувствительность. Даже если вы пользуетесь самым лучшим SPF в мире, он не сможет защитить кожу на 100%. Важный момент: ее нельзя регулярно скрабировать — это может привести к серьезным расчесам и скатке кожи, которые вам, думаем, не особо нужны. Постарайтесь сократить, а лучше свести к минимуму очищение скрабами и пилингами — хотя бы до ранней осени.
Двое из ларца
Многослойной скин-рутины быть не должно, но умывание лучше сделать двухэтапным. Сначала смойте макияж, а потом дважды пройдитесь по лицу классическими умывалками — пеной и гелем. Спустя некоторое время вы увидите результат: кожа станет лучше, а последующие средства начнут работать эффективнее.
Активно пользуемся термальной водой
Термальная вода — палочка-выручалочка для лица и кожи в целом. Благодаря своим восстанавливающим и целебным свойствам, жидкость способна заметно снять раздражение и воспаление, сократить появление новых покраснений, а также защищает клетки от негативного воздействия свободных радикалов. Летом это средство просто обязано находиться у вас в сумочке: вода с высоким содержанием витаминов поддерживает водный и минеральный баланс кожи, предупреждает клетки от обезвоживания, а также удерживает в них влагу. Благодаря регулярному использованию этой воды ваша кожа «подружится» с мейкапом, а очищение в конце дня будет проходить куда лучше.