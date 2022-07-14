Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 июля

Близнецы

Отличный день для того, чтобы проявлять инициативу. Вы со многими делитесь своими идеями, часто окружающие поддерживают самые смелые ваши планы. Вероятны необычные предложения, которым вы будете очень рады. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, позже могут принять романтический или дружеский характер. Вы хорошо понимаете окружающих. Часто интуиция подсказывает, что на душе у людей, о которых вы почти ничего не знаете. Многим нравится ваше отношение к жизни. Часто окружающие видят в вас пример для подражания.

Рак

Яркий, насыщенный день. Появляется много новых идей, а также дел, требующих внимания. Приходится решать несколько вопросов сразу, и вам удается не допустить ошибок, ничего не забыть и не перепутать. Многие Раки получат вдохновляющие известия или предложения, от которых не захотят отказываться. Не всегда легко ладить с окружающими. Порой приходится долго объяснять, почему вы решили действовать так, а не иначе. Это раздражает, но вы стараетесь совладать с негативными эмоциями. Миролюбие и доброжелательность помогают сгладить острые углы.

Лев