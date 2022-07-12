Сильвия Ильвес о своих финансовых трудностях: чувствую себя несостоявшейся матерью

«Конечно, мне тяжело, но я не хочу, чтобы люди меня жалели», – говорит она. Сильвия - женщина с большой буквы, которая привыкла справляться со всеми невзгодами сама и не ждет чрезмерной финансовой поддержки от отцов своих детей. Когда она увидела информацию о сборе средств, Сильвия сначала почувствовала себя неловко, потому что она не из тех людей, которые сдаются. Вдобавок, она ничего не знала об этой кампании. Однако она признается, что ей приятно, когда есть люди, которые хотят помочь в трудной ситуации.