В начале этого лета виолончелистка Сильвия Ильвес радовалась завершению более чем десятилетнего обучения в университете, но затем ее постигла тяжелая утрата. В начале июля Сильвия и ее муж Марсель объявили, что дальше пойдут разными путями. После расставания мать четырех сыновей получила огромную поддержку, когда в Facebook была запущена общественная кампания по оказанию финансовой помощи Сильвии и ее сыновьям.
Для подписчиков
Сильвия Ильвес о своих финансовых трудностях: чувствую себя несостоявшейся матерью
Сильвия Ильвес о своих финансовых трудностях: чувствую себя несостоявшейся матерью
На Facebook-странице «Koos muudame maailma paremaks» (на русском: Вместе делаем мир лучше) запустили инициативу, чтобы помочь блестательной виолончелистке Сильвии Ильвес встать на ноги. «У меня были огромные финансовые проблемы! Я готова взять кредит на образование своих детей», – эмоционально сказала Сильвия.
Ключевые слова