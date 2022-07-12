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Сильвия Ильвес о своих финансовых трудностях: чувствую себя несостоявшейся матерью

Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Сильвия Ильвес о своих финансовых трудностях: чувствую себя несостоявшейся матерью
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Silvia Ilves ja tema pojad.
Silvia Ilves ja tema pojad. Фото: Erakogu

В начале этого лета виолончелистка Сильвия Ильвес радовалась завершению более чем десятилетнего обучения в университете, но затем ее постигла тяжелая утрата. В начале июля Сильвия и ее муж Марсель объявили, что дальше пойдут разными путями. После расставания мать четырех сыновей получила огромную поддержку, когда в Facebook была запущена общественная кампания по оказанию финансовой помощи Сильвии и ее сыновьям.

На Facebook-странице «Koos muudame maailma paremaks» (на русском: Вместе делаем мир лучше) запустили инициативу, чтобы помочь блестательной виолончелистке Сильвии Ильвес встать на ноги. «У меня были огромные финансовые проблемы! Я готова взять кредит на образование своих детей», – эмоционально сказала Сильвия.

«Конечно, мне тяжело, но я не хочу, чтобы люди меня жалели», – говорит она. Сильвия - женщина с большой буквы, которая привыкла справляться со всеми невзгодами сама и не ждет чрезмерной финансовой поддержки от отцов своих детей. Когда она увидела информацию о сборе средств, Сильвия сначала почувствовала себя неловко, потому что она не из тех людей, которые сдаются. Вдобавок, она ничего не знала об этой кампании. Однако она признается, что ей приятно, когда есть люди, которые хотят помочь в трудной ситуации.

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