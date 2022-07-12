В то время как некоторые люди идут на безумные меры, чтобы в последний момент привести себя в летнюю форму, фитнес-красавица Арида Муру остается в форме круглый год.
ЖАРКОЕ ФОТО ⟩ Эстонская фитнес-звезда Арида показала очень сочные кадры своих ягодиц
Эстонская фитнес-звезда Арида показала очень сочные кадры своих ягодиц
Модель и частный тренер Арида Муру в начале июля порадовала своих поклонников в Instagram летним снимком в бикини. Одетая в красное бикини, Арида позирует перед камерой боком, демонстрируя подписчикам себя во всей красе.
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