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ФОТО ⟩ Туристический автобус упал в пропасть в Турции

Limon.ee
Туристический автобус упал в пропасть в Турции
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Автомобиль скорой помощи в Турции. Фото иллюстративное.
Автомобиль скорой помощи в Турции. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

На место происшествия незамедлительно прибыли многочисленные бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и полиции.

Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, кода возвращался с берега Черного моря, в результате чего по предварительным данным пострадали 18 человек.

«Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели — Эрзинджан. Согласно полученной информации, туристический микроавтобус, отправлявшийся в рейс на Черное море из Малатьи, на обратном пути упал в пропасть в результате потери водителем управления. В аварии пострадали 18 человек, находившихся в микроавтобусе», — сказано в сообщении.

Бригады медиков, спасателей, полиции и пожарной охраны прибыли на место происшествия, все раненые госпитализированы.

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