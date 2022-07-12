На место происшествия незамедлительно прибыли многочисленные бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и полиции.
ФОТО ⟩ Туристический автобус упал в пропасть в Турции
Туристический автобус упал в пропасть в Турции
Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, кода возвращался с берега Черного моря, в результате чего по предварительным данным пострадали 18 человек.
Tunceli'de korkunç kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı varhttps://t.co/MjNSztQaX9 pic.twitter.com/E0f9uQ2lrP— Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) July 12, 2022
«Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели — Эрзинджан. Согласно полученной информации, туристический микроавтобус, отправлявшийся в рейс на Черное море из Малатьи, на обратном пути упал в пропасть в результате потери водителем управления. В аварии пострадали 18 человек, находившихся в микроавтобусе», — сказано в сообщении.
Бригады медиков, спасателей, полиции и пожарной охраны прибыли на место происшествия, все раненые госпитализированы.