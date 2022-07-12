ФОТО ⟩ Туристический автобус упал в пропасть в Турции

Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, кода возвращался с берега Черного моря, в результате чего по предварительным данным пострадали 18 человек.

«Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели — Эрзинджан. Согласно полученной информации, туристический микроавтобус, отправлявшийся в рейс на Черное море из Малатьи, на обратном пути упал в пропасть в результате потери водителем управления. В аварии пострадали 18 человек, находившихся в микроавтобусе», — сказано в сообщении.