В фейсбуковской группе «Граница НАРВА-ИВАНОГОРОД» разгорелась дискуссия, причиной для которой стала информация о том, что за провоз из России в Эстонию двух литров водки грозит не штраф, как было ранее, а реальный тюремный срок.
ВЫ СЕРЬЕЗНО? ⟩ В популярной группе в Фейсбуке люди пишут, что готовы пережить в тюрьме грядущую зиму
Пользователи группы с юмором отнеслись к нововведению. «С такими ценами лучше переждать зиму в тюрьме. Там то точно свет не выключат. И накормят, и в тепле. Зубы ещё полечат бесплатно»; «Вообще это вариант для тех, кто не справится с оплатой коммуналки: посидеть на полном обеспечении в зимние месяцы, в общем-то, не самая плохая идея»; «А места-то в тюрьме хватит на всех желающих? Прикол: спрашиваю, за что срок мотаешь? Да водяру привез с Рашки»; «Ну что, привезу! Так на халяву кушать буду. Зато за газ и свет платить не надо, а вода ещё. А то она дорожает»; «Супер. Таким образом можно пожить за счет государства. Там поспать можно, поучиться, кормить будут. За коммунальные платить не надо», — вот лишь несколько довольно мгяких комментариев к этой новости.
Видно, что люди шутят, но, как известно, в каждой штуке есть доля правды.
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