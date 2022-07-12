Гороскоп на 12 июля 2022: Близнецам – выигрыш, Весам – важная встреча, Водолеям – большая удача

Лев

Сегодня Львам не придется сидеть сложа руки. Работы будет много, однако вы сможете справиться со всеми обязанностями и достичь желаемого. Новые начинания увенчаются успехом, вы сможете реализовать свои смелые идеи. Появиться шанс исправить ранее допущенные ошибки. Ваша вторая половинка порадует приятными сюрпризами.

Дева

Не самый простой день для Дев. Будьте предельно осторожны и внимательны. Повышается риск краж, обмана, не доверяйте незнакомым людям и держитесь подальше от авантюр. В любой сложной ситуации доверяйте подсказкам интуиции. Отношения с близкими людьми порадуют, вы можете рассчитывать на их поддержку.

Весы

В этот день Весам не стоит слишком откровенничать с окружающими.Чем меньше людей знает о ваших планах и стремлениях, тем больше шансов воплотить их в жизнь. Благоприятный день для знакомств, ваше обаяние позволяет привлечь единомышленников и найти людей, которые станут вашими верными друзьями. Не исключены судьбоносные встречи.

Скорпион

Вторник принесет Скорпионам необычные знакомства и встречи, которые могут перерасти в серьезные отношения. Неожиданные перемены на работе могут выбить вас из колеи, однако вы быстро сориентируетесь в ситуации и сможете извлечь максимальную пользу. Не исключено, что вы найдете способ получить то, о чем давно мечтали. Поездки и путешествия с любимым человеком принесут массу положительных эмоций.

Стрелец