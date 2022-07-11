Эстонский артист Major Danger занял первое место в конкурсе драг-королей на фестивале Baltic Drag King в Риге в прошлую субботу, 9 июля.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Риге прошла битва драг-королей: эстонский драг-перформер признан лучшим в Прибалтике
В Риге прошла битва драг-королей: эстонский драг-перформер признан лучшим в Прибалтике
Всего в конкурсе приняли участие девять человек, в том числе эстонцы Maxx Toxic и Wickler Wilde, которые дебютировали на международном уровне со своими проектами. Ранее, в 2020 году, первое место занял драг-артист Эебен Фрюулеп.
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