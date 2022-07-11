Лицо гармошкой: Пугачева шокировала фанатов на свежих фото из Юрмалы

Алла Пугачева сейчас находится в Юрмале, где присматривает за больной онкологией Лаймой Вайкуле. Туда она вместе с супругом Максимом Галкиным прилетела специально из Израиля. И в Сети появились свежие фото, подтверждающее, что Пугачева действительно в Латвии.

Снимками поделился Telegram-канал “Неопра, Блин”, редактором которого является Алена Жигалова, известная по YouTube шоу “Алена, Блин”.

Фото были сделаны в Юрмале на концерте музыканта Интарса Бусулиса. Пугачева посетила старого приятеля вместе с Галкиным. Также им компанию составила и дочь Пугачевой певица Кристина Орбакайте. Для выхода в свет Пугачева выбрала неизменный, черный наряд состоящий из топа, удлиненного кардигана и мини-шорт из кожи.

Однако некоторые из опубликованных фото скорее повергли в шок поклонников артистки, чем порадовали. Причиной тому является внешний вид Пугачевой, на который не была наложена никакая ретушь или фильтры при съемке.

В результате на реалистичных кадрах лицо Аллы Борисовны выглядит, как заметили подписчики, “как гармошка”. И это один из самых мягких комментариев в адрес Пугачевой.

Некоторые же раскритиковали автора за публикацию подобных фото.

“Какой ужасный кадр! Зачем Жигалова такое публикует?”, “Лицо гармошкой”, “Годы никого не щадят”, – пишут подписчики.