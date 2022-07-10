Украинский певец Данилко рассказал о конфликте с другом Леонидом из российской эстрады из-за политики

48-летний Данилко признался, что первые десять дней с начала спецоперации был сам не свой: ему было тяжело морально и физически. Но затем он взял себя в руки и понял, что нужно помогать тем, кому сейчас еще сложнее. Своим мнением он поделился с несколькими друзьями, в том числе и с неким приятелем из России, имя которого сначала не хотел называть.

«Один человек меня поразил, даже не поразил, а удивил тем, как он придумал такую ситуацию… Мы с ним в достаточно в близких таких отношениях, можем рассказать все, так как знакомы 100 лет, он из России. И вот мы говорим-говорим, я ему: «Ну что ты сейчас, Лень», — неожиданно выпалил Данилко.

Действительно, имя этого загадочного друга он не собирался называть, но в какой-то момент попросту заговорился. Когда создатель образа Верки Сердючки осекся, то было уже поздно. «Ой, проговорился. Но это не Агутин», — заявил музыкант в интервью украинскому журналисту.

Он добавил, что с другом по имени Леонид спорил достаточно долго, как вдруг разговор прекратился. Когда Андрей стал перезванивать, то на другом конце провода не было ответа. Тогда украинский певец написал смс, предположив, что это все из-за плохой связи. «Ответил «да, скорее всего», и я понял — он просто нажал на кнопку, чтобы не продолжать и выйти из всей этой ситуации», — заявил музыкант, беседуя с корреспондентом проекта «Зирковий шлях».