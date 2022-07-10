Астропрогноз на неделю с 11 по 17 июля для всех знаков Зодиака.
Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 11 по 17 июля
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 17 июля
Неблагоприятные дни: 13, 14 июля
Любовь. Для типичных представителей зодиакального Рака середина июля — время эмоционального и физического подъема. Вы будете неотразимы, и скорее всего, гиперактивны. Ваш природный магнетизм и умение при необходимости быть в центре внимания, располагать к себе окружающих интеллектом и искренностью, именно в этот период могут стать гарантом успеха в любви и всех творческих инициативах. Эта неделя может стать временем начинаний и открытий, она подарит вам возможность многообещающего знакомства.
Работа. Инициатива в бизнесе даст хороший результат. Но если вы не станете инициатором новых проектов, все останется на прежнем уровне.
Здоровье. Серьезные переживания могут стать причиной бессонницы и мигрени. Вам необходим отдых на свежем воздухе.
Ваш маленький Рак. Сейчас вашему ребенку нужно помочь. При отсутствии внимания он может почувствовать себя одиноким и никому не нужным.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 11, 12 июля
Неблагоприятные дни: 15, 16 июля
Любовь. Середина июля, скорее всего, станет для типичных Львов временем вынужденного ограничения и торможения активности на личном фронте. Тайные стороны действительности в это время вас будут волновать больше явных. Если вы сейчас будете проявляться слишком активно, непременно наживете себе проблем. Иногда стоит принять покровительственный окрас, сейчас то самое время. Ухудшение состояния здоровья может негативно сказаться на отношениях с противоположным полом. Сейчас не время для выяснения отношений.
Работа. Не доверяйтесь непроверенным партнерам, и не втягивайтесь ни в какие авантюры. Сейчас лучше вообще отойти от дел.
Здоровье. Опасайтесь инфекций и воздержитесь от купания в городских водоемах. Следите за тем, что вы пьете.
Ваш маленький Лев. У вашего ребенка могут быть нарушения сна. Постарайтесь оградить его от страхов и дурных эмоций.
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 13, 14 июля
Неблагоприятные дни: 11, 12, 17 июля
Любовь. В данный момент типичные Девы, настоящие труженики, готовые работать даже тогда, когда остальные отдыхают, нуждаются в личной свободе и независимости, возможности проводить время в компании друзей. Семейные узы могут показаться вам тяжким бременем, нести которое вы, конечно, продолжите, но без особого энтузиазма. Вам захочется новых отношений, или, как минимум, новизны в супружеской жизни. Постарайтесь сами как-то разнообразить устоявшуюся схему взаимоотношений, пока она не дала трещину.
Работа. Чтобы двигаться вперед, порой нужно отказаться от чего-то старого. Сейчас — хорошее время для перевооружения и переоснащения вашего бизнеса.
Здоровье. Во избежание возникновения тромбозов принимайте препараты, разжижающие кровь и укрепляющие стенки сосудов, пишет wday.ru.
Ваша маленькая Дева. Некоторая доля свободы и определенная вольность в воспитании в настоящее время пойдут вашему ребенку на пользу.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 11, 15, 16 июля
Неблагоприятные дни: 13, 14 июля
Любовь. Отношения типичных представителей зодиакальных Весов с противоположным полом на этой неделе могут накалиться. Понимания, скорее всего не будет и вам придется искать пути к примирению. Весам не свойственно провоцировать конфликты и выяснение отношений, но сейчас вы будете «наэлектризованы» и можете попросту сорваться с «тормозов». Партнер же будет требователен и неуступчив. Ваши отношения могут обостриться из-за нежелания сторон идти на компромисс. Будьте мудрее, начните процесс перемирия первым или первой.
Работа. Вас ожидают претензии со стороны руководства, и возможно, новые дополнительные обязанности. Но если вы справитесь — это послужит карьерному росту.
Здоровье. Берегите себя, будьте осторожны за рулем и во время активного отдыха. На этой неделе стоматолога лучше не посещать, если нет особой срочности.
Ваши маленькие Весы. Постарайтесь как-то дисциплинировать своего ребенка. Не смотря на лето, сейчас он нуждается в режиме.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 13, 14, 17 июля
Неблагоприятные дни: 15, 16 июля
Любовь. В середине июля Скорпионы будут в ударе. Ваш авторитет будет расти, к вам будет приковано внимание противоположного пола. Эта неделя предоставит вам прекрасную возможность для знакомств и романтического времяпрепровождения в поездке, даже если она будет деловой. Если в настоящий момент вы отправитесь в путешествие — без романтических приключений не останетесь. Сейчас вы должны быть особенно щедры и галантны. Фортуна на вашей стороне, и вы должны быть ее достойны.
Работа. Постарайтесь использовать время для бизнес-переговоров и зарубежных командировок. Это время способствует росту вашего авторитета.
Здоровье. В настоящее время вам стоит придерживаться режима питания, особенно, если у вас есть проблемы с желчным пузырем.
Ваш маленький Скорпион. Сейчас ваш ребенок способен усваивать огромные объемы информации. Если есть возможность взять его с собой в поездку — не пренебрегайте ею.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 15, 16 июля
Неблагоприятные дни: 11, 12, 17 июля
Любовь. В данный момент типичным Стрельцам непросто найти общий язык с самими собой, а с противоположным полом — и подавно. Ситуация в семье может накалиться безо всяких на то оснований, а уж если есть повод для ревности, то серьезных проблем в отношениях не избежать. Лучшим лекарством в данном случае будет сексуальная разрядка. Вообще в данный момент вам лучше не быть в одиночестве, которое сейчас может стать деструктивным фактором, способным довести вас до депрессии.
Работа. Это неважное время для новых проектов, зато подходит для ликвидации предприятий и фирм.
Здоровье. Травмы и удары могут подстерегать вас где угодно. Избегайте людных мест и не ввязывайтесь в конфликты — вас будут провоцировать.
Ваш маленький Стрелец. Вашему ребенку сейчас непросто — он будет капризен и очень раздражителен. Наберитесь терпения.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 17 июля
Неблагоприятные дни: 13, 14 июля
Любовь. Ближайшая неделя для Козерогов — экстремальная во всех отношениях, и в личной жизни — особенно. Для поисков любви период сейчас просто опасен. Берегите себя и не вступайте в выяснение отношений с незнакомыми людьми. Судя по всему, вас ожидают финансовые траты (возможно — крупные), что может сильно усугубить непростую ситуацию в отношениях с противоположным полом. Не провоцируйте своего партнера — вы можете столкнуться с проявлением агрессии.
Работа. Вы переживаете период пертурбаций и реорганизации бизнеса. Наберитесь терпения, вскоре ситуация изменится к лучшему.
Здоровье. Старайтесь не переохлаждаться, купаясь в море или озерах — вас могут подстерегать циститы или нефриты.
Ваш маленький Козерог. Сейчас ваш ребенок может болезненно реагировать на критику. Найдите теплые слова для него.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 11, 12 июля
Неблагоприятные дни: 15, 16 июля
Любовь. На этой неделе типичных Водолеев будут преследовать непонимание, отсутствие внутренней гармонии и присущей Вам уверенности в собственных силах. В супружеских отношениях, как и в общении с партнерами по бизнесу вас ждут напряженность и невозможность найти консенсус. Чтобы как-то «вырулить» ситуацию, Вам придется несколько умерить собственные аппетиты. В противном случае вас могут подстерегать настоящие конфликты и экстремальные ситуации.
Работа. Придется на время смириться с подчиненной ролью, хоть вам это и тяжело. Ваши новаторские идеи сейчас не будут оценены.
Здоровье. Если вас что-то беспокоит — найдите время для визита к врачу. Возможно, хронические заболевания напомнят о себе.
Ваш маленький Водолей. Вашего свободолюбивого и не всегда послушного Водолея пора приучать к тому, что есть слово «надо».
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 13, 14 июля
Неблагоприятные дни: 11, 12, 17 июля
Любовь. Типичным Рыбам, определенно, должно повезти в любви в данный момент и в течение ближайших трех недель. Самое главное — быть ярким, энергичным и уверенным в себе. Если в настоящее время у вас нет постоянного партнера, то именно сейчас такой человек может появиться. Вероятно, ваши отношения изначально будут просто приятельскими и лишь потом «наберут обороты». Сейчас вам просто необходим отпуск и активный отдых в хорошей компании. Отдых и впечатления обещают быть незабываемыми.
Работа. Для творческого раскрытия время просто исключительное, но вот для рутинной работы и исполнения обязанностей — не очень. Лучше его использовать для отпуска.
Здоровье. Вам стоит поберечь сердце. Не переусердствуйте, занимаясь спортом или чем-то более приятным.
Ваши маленькие Рыбы. Обязательно играйте с ребенком, одаривайте его теплом, любовью, лаской и конечно, игрушками.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 11, 12, 15 июля
Неблагоприятные дни: 13, 14 июля
Любовь. На этой неделе Овнам придется посвятить время дому и семье. Возможны проблемы с родителями (вашими или супруга), что наложит отрицательный отпечаток на семейные отношения. Для активности на личном фронте первые дни недели — время бесполезное. Последние дни недели предложат вам ряд возможностей для проявления творческих (креативных) способностей. Это прекрасное время для любви и установления длительных романтических отношений.
Работа. Возможно, вам придется решать вопросы аренды или задумываться о приобретении недвижимости (читайте также: Из квартиры в тыкву: какие ошибки допускают покупатели, приобретая недвижимость).
Здоровье. На этой неделе вас могут беспокоить проблемы пищеварения. Избегайте продуктов, способных спровоцировать боли в желудке.
Ваш маленький Овен. Бабушки и дедушки в настоящий момент смогут дать вашему ребенку значительно больше, чем вечно занятые родители.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 13, 14 июля
Неблагоприятные дни: 15, 16 июля
Любовь. Этот период весьма благоприятен для знакомств и установления отношений. Возможно, на первом этапе они будут весьма поверхностными, но со временем имеют все шансы перерасти в настоящие чувства. Вы, к счастью, не легкомысленны, потому и теперь не торопитесь принимать скоропалительные решения, не бросайтесь с головой в омут чувств. Сейчас хороший период для интеллектуального общения и поиска общих интересов, а не для бурных страстей.
Работа. Используйте возможность для командировок и налаживания новых деловых контактов.
Здоровье. Кроме простуды от сквозняков или переохлаждения при купании в летних водоемах, вам сейчас ничто не угрожает.
Ваш маленький Телец. Настоящий момент благоприятен для всестороннего общения вашего ребенка со сверстниками и игр на свежем воздухе.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 15, 16 июля
Неблагоприятные дни: 11, 12, 17 июля
Любовь. Представители самого подвижного и информированного знака могут с успехом использовать предстоящую неделю для решения всех своих личных вопросов. Это просто прекрасное время для ухаживаний, знакомств, вы сумеете произвести самое благоприятное впечатление. Не забудьте о ресторанах и красивых подарках. Это время больших покупок, инвестиций в будущее вашей семьи. Если сделаете все грамотно — окажетесь в большом плюсе, понимание и поддержка со стороны любимых и родных вам почти обеспечена.
Работа. Если вы планировали финансовую операцию или какое-то приобретение для вашего бизнеса — сейчас самое время.
Здоровье. Вы можете почувствовать боль в шейном отделе позвоночника, но идти к мануальному терапевту и подвергать организм активному воздействию сейчас не стоит.
Ваши маленькие Близнецы. Перед вами стоит задача сбалансировать пищевой рацион вашего ребенка, включив в него как можно больше фруктов и овощей.