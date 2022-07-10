Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 11 по 17 июля

Работа. Вас ожидают претензии со стороны руководства, и возможно, новые дополнительные обязанности. Но если вы справитесь — это послужит карьерному росту.

Здоровье. Берегите себя, будьте осторожны за рулем и во время активного отдыха. На этой неделе стоматолога лучше не посещать, если нет особой срочности.

Ваши маленькие Весы. Постарайтесь как-то дисциплинировать своего ребенка. Не смотря на лето, сейчас он нуждается в режиме.

СКОРПИОН 23.10 — 21.11

Благоприятные дни: 13, 14, 17 июля

Неблагоприятные дни: 15, 16 июля

Любовь. В середине июля Скорпионы будут в ударе. Ваш авторитет будет расти, к вам будет приковано внимание противоположного пола. Эта неделя предоставит вам прекрасную возможность для знакомств и романтического времяпрепровождения в поездке, даже если она будет деловой. Если в настоящий момент вы отправитесь в путешествие — без романтических приключений не останетесь. Сейчас вы должны быть особенно щедры и галантны. Фортуна на вашей стороне, и вы должны быть ее достойны.

Работа. Постарайтесь использовать время для бизнес-переговоров и зарубежных командировок. Это время способствует росту вашего авторитета.

Здоровье. В настоящее время вам стоит придерживаться режима питания, особенно, если у вас есть проблемы с желчным пузырем.

Ваш маленький Скорпион. Сейчас ваш ребенок способен усваивать огромные объемы информации. Если есть возможность взять его с собой в поездку — не пренебрегайте ею.

СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12

Благоприятные дни: 15, 16 июля

Неблагоприятные дни: 11, 12, 17 июля