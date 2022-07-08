Напоминает круг из «Вия»: в Кристийне открыли первый фонтан

Вице-мэру Андрею Новикову стоило встать в круг – тогда бы это напомнило знаменитую сцену еще больше! Фото: Albert_Truuvaart

«В качестве Зеленой столицы мы хотим, чтобы в городе было много возможностей для качественного времяпрепровождения в окружении зелени, а также оздоровительных занятий на свежем воздухе. Сквер Коткапоя – часть повседневного маршрута множества людей, новый фонтан сделает его еще более приятным местом отдыха для всех», - сказал Андрей Новиков.

Действительно, новый фонтан претендует на звание «места силы» района Кристийне! Фото: Albert_Truuvaart

«Жители района с удовольствием проводят время в парках в любое время года. Можно лишь порадоваться, что теперь у нас стало еще одним маленьким парком больше. Особенно радует красивый фонтан, первый в нашем районе, он непременно станет местным ориентиром на десятилетия. На фонтан нанесен девиз района – «Сад в сердце города»», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе, добавив, что особенно красиво вечернее освещение фонтана.

К слову, так выглядел сквер Коткапоя и предыдущий фонтан в 2018 году. Фото: Eero Vabamägi

В 2018 году сквер на Коткапоя привели в порядок. Для освещения фонтана установлены фонари. Также обновлено водоснабжение и канализацию сточных вод, реконструированы дороги и площадки, выполнены работы по озеленению, поставили новые средства организации движения.