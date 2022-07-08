8 июля в Таллинне в сквере Коткапоя открыли первый в районе Кристийне фонтан, который будет радовать как местных жителей, так и всех остальных. Правда, по своей круглой форме и белой линии он напоминает начерченый мелом круг из фильма ужасов «Вий». Может и этот фонтан будет служить как оберег от нечисти, если встать посередине круга?
Напоминает круг из «Вия»: в Кристийне открыли первый фонтан
«В качестве Зеленой столицы мы хотим, чтобы в городе было много возможностей для качественного времяпрепровождения в окружении зелени, а также оздоровительных занятий на свежем воздухе. Сквер Коткапоя – часть повседневного маршрута множества людей, новый фонтан сделает его еще более приятным местом отдыха для всех», - сказал Андрей Новиков.
«Жители района с удовольствием проводят время в парках в любое время года. Можно лишь порадоваться, что теперь у нас стало еще одним маленьким парком больше. Особенно радует красивый фонтан, первый в нашем районе, он непременно станет местным ориентиром на десятилетия. На фонтан нанесен девиз района – «Сад в сердце города»», - сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе, добавив, что особенно красиво вечернее освещение фонтана.
В 2018 году сквер на Коткапоя привели в порядок. Для освещения фонтана установлены фонари. Также обновлено водоснабжение и канализацию сточных вод, реконструированы дороги и площадки, выполнены работы по озеленению, поставили новые средства организации движения.
Заказчиком работ был Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, строительные работы осуществило предприятие Tallinna Teede AS. Стоимость работ составила 190 635 евро.
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