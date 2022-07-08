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В Великобритании местная жительница скончалась после укуса комара в лоб

Limon.ee
В Великобритании местная жительница скончалась после укуса комара в лоб
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Комар. Иллюстративное фото.
Комар. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Насекомое занесло инфекцию, которая попала в мозг 21-летней девушки.

Инцидент произошёл в бельгийском Антверпене, пишет The Independent.

Девушка попала в больницу, где ей назначили курс антибиотиков. Но лекарства не помогли, британка умерла.

Врачи объяснили, что инфекция сначала попала под кожу, потом в сонную артерию, а в результате вызвала бактериальную эмболию в её мозгу. Медики сказали, что раньше никогда не сталкивались с такими случаями.

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