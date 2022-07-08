Поклонницы не узнали 61-летнего Антонио Бандероса на новых фото

Так, секс-символ своего времени Антонио Бандерас изменился так разительно, что его поклонницы по всему миру просто ахнули.

Несмотря на все свое былое обаяние, актер теперь одинок: его супруга Мелани Гриффит подала на развод, ссылаясь на «непреодолимые разногласия». Да и карьера Антонио пошла на спад: он хотел попробовать в жизни что-то, кроме актерства, а поэтому пробовал себя и в режиссуре, и в пении, и в виноделии.