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Поклонницы не узнали 61-летнего Антонио Бандероса на новых фото

Limon.ee
Поклонницы не узнали 61-летнего Антонио Бандероса на новых фото
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Антонио Бандерас
Антонио Бандерас Фото: JORGE GUERRERO

Как известно, время беспощадно даже к звездным кумирам, пишет Topnews.

 

Так, секс-символ своего времени Антонио Бандерас изменился так разительно, что его поклонницы по всему миру просто ахнули.

Антонио Бандерас
Антонио Бандерас Фото: Rw/mpi/capital Pictures

Несмотря на все свое былое обаяние, актер теперь одинок: его супруга Мелани Гриффит подала на развод, ссылаясь на «непреодолимые разногласия». Да и карьера Антонио пошла на спад: он хотел попробовать в жизни что-то, кроме актерства, а поэтому пробовал себя и в режиссуре, и в пении, и в виноделии.

Вскоре в прокат выйдет новая картина с Бандеросом и Пенелопой Круз в главных ролях. Однако его снимки, сделанные во время официального релиза картины, заставляют взгрустнуть.

Антонио Бандерас и Пенелопа Круз

Rw/mpi/capital Pictures

В 61 артист старается молодиться и даже красит волосы, но кого он хочет обмануть?
 
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