Как это ни смешно, но еда из насекомых - главный тренд мирового фуд-рынка. Многие ученые твердят, что планете грозит голод, поэтому надо находить альтернативные источники пищи. Нашли! Оказывается, человек может употреблять в пищу до 2 000 видов насекомых. Иначе говоря, есть все то, что летает и жужжит, ползает и вызывает отвращение (я про тараканов), уничтожает посевы (про саранчу), слетается на навозные кучи...
СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Смотрите, эстонские журналисты ели насекомых и остались живы и здоровы
А больше всего шансов заполнить наши тарелки у мучных червей и сверчков. Важно, чтобы сверчки не пели у нас в желудках, а черви не ползали. Это шутка, потому что все эти насекомые высушиваются и не оживут, попав к нам в пищевод.
Кажется, что большинству людей есть насекомых мешают убеждения и отвращение ко всякого рода мухам, тараканам, личинкам и так далее. Но если они продаются как продукт питания, то почему бы не попробовать?
Как знать, может, осенью нам предстоит охотится за домашними тараканами не для того, чтобы их прихлопнуть тапком, а для того, чтобы пожарить на сковородке?
Вы удивитесь, но
насекомые состоят из белка в среднем на 70%. В сверчках содержание незаменимых аминокислот (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин) выше или сопоставимо с говядиной, яйцами, соей и бобовыми, пишет plus-one.ru.
Смелые журналисты портала Elu24 купили в магазине umami.ee для веганов три вида насекомых, упакованных в коробочки, по 6 евро за упаковку.
Журналисты сказали, что по запаху напоминает корм для кошек, а по вкусу... непонятно что. Но можно обильно приправить личинки перцем или залить соусом, тогда вкус, безусловно, станет лучше.