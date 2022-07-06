В этом году на Вильяндиском фестивале фольклорной музыки, который продлится с 28 по 31 июля, выступят 18 зарубежных исполнителей из Европы, Африки, Азии и Америки. Вместе с исполнителями из Эстонии в мероприятии примут участие около 60 человек.
На фестивале фольклорной музыки примут участие артисты почти со всех континентов!
На фестивале фольклорной музыки примут участие артисты почти со всех континентов!
Среди иностранных исполнителей - южнокорейский ансамбль Ag Dan Gwang Chil, бразильский автор песен Лео Бьянчини, ямайский регги-исполнитель Hempress Sativa, исполнительница из Китая Qiqi Shi, норвежская группа GangarStubbGutta; Yamma Ensemble из Израиля, Samba Touré из Мали, Breabach из Шотландии, Raxtu Raxti из Латвии, WoWaKin из Польши и бельгийско-фарерский дуэт Raske Drenge.
Это будет уже 29-й Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки.
Автор фестивального оформления в этом году - художница и иллюстратор Лийза Круусмяги, которая красочно передала тему очередного фестиваля.