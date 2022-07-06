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На фестивале фольклорной музыки примут участие артисты почти со всех континентов!

Limon.ee
На фестивале фольклорной музыки примут участие артисты почти со всех континентов!
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Фестиваль фольклерной музыки в Вильянди
Фестиваль фольклерной музыки в Вильянди Фото: Elmo Riig

В этом году на Вильяндиском фестивале фольклорной музыки, который продлится с 28 по 31 июля, выступят 18 зарубежных исполнителей из Европы, Африки, Азии и Америки. Вместе с исполнителями из Эстонии в мероприятии примут участие около 60 человек.

Среди иностранных исполнителей - южнокорейский ансамбль Ag Dan Gwang Chil, бразильский автор песен Лео Бьянчини, ямайский регги-исполнитель Hempress Sativa, исполнительница из Китая Qiqi Shi, норвежская группа GangarStubbGutta; Yamma Ensemble из Израиля, Samba Touré из Мали, Breabach из Шотландии, Raxtu Raxti из Латвии, WoWaKin из Польши и бельгийско-фарерский дуэт Raske Drenge.

Это будет уже 29-й Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки.

Автор фестивального оформления в этом году - художница и иллюстратор Лийза Круусмяги, которая красочно передала тему очередного фестиваля.

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