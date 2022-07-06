На фестивале фольклорной музыки примут участие артисты почти со всех континентов!

В этом году на Вильяндиском фестивале фольклорной музыки, который продлится с 28 по 31 июля, выступят 18 зарубежных исполнителей из Европы, Африки, Азии и Америки. Вместе с исполнителями из Эстонии в мероприятии примут участие около 60 человек.