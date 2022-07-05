Автомобиль женщины из Пярну вышел из строя вскоре после заправки на Circle K, пишет Elu24. В чем могла быть проблема и что делать, если кажется, что причина в топливе? Как ситуацию объяснили представители Circle K?
Жительница Пярну сомневается в качестве топлива на Cirkle K: после заправки ее машина просто не поехала
В фейсбуковской группе Märgatud: Pärnus женщина опубликовала пост с историей о том, что произошло с ее машиной после заправки в Circle K.
«Я заправилась 95-м бензином из первой бензоколонки Circle K на Таллиннском шоссе в Пярну 15 июня в 11.27 утра. Я проехала около километра, когда на кольцевой дороге Сауга погасли все огни на приборной панели автомобиля, а машина остановилась», - написала Лаура (имя изменено, настоящее имя известно редакции) в группе Märgatud: Pärnus 28 июня.
«Сегодня я закончила ремонт авто, и было установлено, что неисправность была в топливе. Я сказала об этом на заправочной станции, и мне ответили, что не считают себя виноватыми. Интересно, кто в этом виноват?» - спрашивает она. «Бензин мутный, сквозь него ничего не видно. После слива бензина из бака, промывки бака и очистки двигателя проблема исчезла. У меня машина Honda CRV с бензиновым двигателем», - продолжает Лаура, которая является постоянным клиентом Circle K уже около 20 лет и регулярно заправляется на одной и той же заправке.
«Теперь мой вопрос: были ли у кого-нибудь еще проблемы при заправке там? Как бы вы поступили в этой ситуации?» - спрашивает Лаура у других участников группы.
В чем же проблема?
Мати, оставивший комментарий к публикации, спрашивает: «Почему ты заправляешься 95-м? Его цена выше, чем у 98-го».
Сандра, ответившая на это сообщение, говорит, что всегда заправляется на заправках Circle K, но в одном случае после заправки автомобиль повел себя по-другому. «Однажды, когда я заправился 98-м, как обычно, у машины не было прежней мощности. Я хочу, чтобы моя машина продолжала работать, потому что она новая», - отвечает Сандра.
«Дважды при заправке в Circle K я сталкивалась с проблемой, что машина не заводится, - пишет Кетлин. - Я отвезла машину на станцию техопслуживания, где провели диагностику, которая не выявила никаких проблем. Я не смогла выяснить, но я уверена, что причиной было топливо».
Эрика говорит, что у ее дочери была такая же проблема, и был проведен анализ топлива. «Она получила свои деньги обратно», - рассказывает Эрика.
Кайдо также рекомендует заказать экспертное заключение и обратиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. «Вы должны получить экспертное заключение и обратиться в Департамент защиты прав потребителей. У нас здесь нет экспертов по топливу. Все, что вы можете сделать, - это искать сочуствующих среди представителей автозаправок» - пишет Кайдо.
Как объясняет ситуацию Circle K?
Действительно ли существует проблема с качеством топлива? Elu24 обратился за разъяснениями к Circle K.
«Случаи, когда неправильное или некачественное топливо не позволяет продолжить поездку, неизбежны. Однако маловероятно, что это произошло на заправочной станции, где все топливо проверяется как до, так и после перекачки в резервуар терминала», - говорит Теэдо Мелтс, руководитель по продукции моторных топлив Circle K Estonia.
«Компания Circle K проводит очень тщательные проверки качества топлива на наших автозаправочных станциях, чтобы гарантировать нашим клиентам высококачественное топливо, и избегаем ситуаций, когда топливо может нанести вред транспортным средствам».
Мелтс говорит, что в Circle K проверяют топливо с помощью пробного образца сразу после прибытия топлива, а после того, как оно закачивается в бак, проводится полный анализ. «Контролируемый продукт сертифицирован, что означает, что это топливо высокго качества. Кроме того, мы проводим случайную выборку на наших станциях обслуживания, а Центр исследования окружающей среды проводит независимый мониторинг топлива по всей Эстонии, делая случайные выборки у всех розничных продавцов бензина».
Представитель автозаправочной станции Circle K говорит, что жалоб на подобные инциденты на данной пярнуской станции обслуживания Circle K не поступало, поэтому маловероятно, что в бак автомобиля из цистерны был залит некачественный бензин.
«Если бак заправлен проверенным и сертифицированным бензином, то возможной причиной проблемы часто является неподходящее вещество, попавшее в бак до или после заправки. Например, после заправки крышка могла остаться незакрытой, бак могли мыть, или в бак могли попасть вода или моющее средство», - говорит Мелтс.
Лаура из Пярну считает, что было бы справедливо, если бы топливная компания вернула деньги за топливо. «Я бы хотела получить компенсацию за топливо, которое было заправлено в мой автомобиль. Это около 30 литров», - считает она.