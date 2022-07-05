Жительница Пярну сомневается в качестве топлива на Cirkle K: после заправки ее машина просто не поехала

В фейсбуковской группе Märgatud: Pärnus женщина опубликовала пост с историей о том, что произошло с ее машиной после заправки в Circle K.

«Я заправилась 95-м бензином из первой бензоколонки Circle K на Таллиннском шоссе в Пярну 15 июня в 11.27 утра. Я проехала около километра, когда на кольцевой дороге Сауга погасли все огни на приборной панели автомобиля, а машина остановилась», - написала Лаура (имя изменено, настоящее имя известно редакции) в группе Märgatud: Pärnus 28 июня.

«Сегодня я закончила ремонт авто, и было установлено, что неисправность была в топливе. Я сказала об этом на заправочной станции, и мне ответили, что не считают себя виноватыми. Интересно, кто в этом виноват?» - спрашивает она. «Бензин мутный, сквозь него ничего не видно. После слива бензина из бака, промывки бака и очистки двигателя проблема исчезла. У меня машина Honda CRV с бензиновым двигателем», - продолжает Лаура, которая является постоянным клиентом Circle K уже около 20 лет и регулярно заправляется на одной и той же заправке.

«Теперь мой вопрос: были ли у кого-нибудь еще проблемы при заправке там? Как бы вы поступили в этой ситуации?» - спрашивает Лаура у других участников группы.

В чем же проблема?

Мати, оставивший комментарий к публикации, спрашивает: «Почему ты заправляешься 95-м? Его цена выше, чем у 98-го».