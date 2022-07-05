Крупная покупка, переезд или новая работа: три знака Зодиака ждут перемены в июле

Астрологи назвали три знака, которые в июле смогут получить важные новости, которые изменят их жизнь к лучшему. Они смогут воплотить свои давние мечты.

Дева

В начале июля Девы получат важные новости, которые запустят цепочку изменений в их жизни. Вы можете решиться на переезд в другой город или страну. Не исключено, что вы найдете новую работу с лучшими условиями труда и заработной платой. Ваши профессиональные качества отметит начальство. Новая должность, повышение дохода и авторитет в глазах коллег – все это может ожидать представителей знака в июле. Новые знакомства будут не только интересными, но и полезными. Эти люди помогут открыть новые источники дохода.

Весы

В фокусе внимания Весов в средине лета будут вопросы карьеры. Вы сможете продемонстрировать деловую хватку и завоевать уважение коллег. Вместе с новой должностью придет и увеличение дохода. Не исключена солидная премия, которая позволит совершить долгожданную крупную покупку. Повезет Весам и в личной жизни. Свободные могут встретить того самого человека. Ваша вторая половинка может преподнести неожиданный сюрприз и организовать небольшую поездку, которая запомнится надолго.

Стрелец