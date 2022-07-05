ВИДЕО ⟩ Отмечаем день эстонского мороженого: 35 тонн холодного десерта!

С 2017 года фирма Balbiino ввела традицию отмечать 6 июля как день эстонского мороженого. Поэтому в этот день Balbiino приглашает всех любителей мороженого к себе в гости на фабрику, где вас ожидают вкусные угощения и веселые мероприятия.

В сутки фабрика производит 30-35 тонн мороженого. Из этого объема производят 12 000 мороженого на палочке в час, 7000 стаканчиков в час и 1000 упаковок семейного мороженого в час. Впечатляет, не правда ли!

В ассортименте местного производителя мороженого имеется 200 сортов различного мороженого: веган-мороженое, безлактозное, йогуртовое и т.д.

26 лет назад производство велось в ручном режиме. Сегодня, благодаря современным технологиям, обслуживание цеха выполняется с помощью компьютера. Это значительно упрощает отсле живание процесса.

Весь процесс изготовления одной смеси для мороженого занимает два часа! Учитывая, сколько тонн мороженого в сутки производит фабрика, это колосальная скорость. Особую роль в производстве занимает дезинфекция объектов. На нее уходит 30 процентов всего времени.

По словам управляющей производством Маргариты Кондраковой, самое любимое мороженое среди эстоноземельцев как правило то, которое сделано из местных продуктов, в особенности нашим людям нравится пломбир с клюквенной или брусничной начинкой.



Смотрите видеорепортаж и узнаете, как производят любимый летний десерт!