Умер мультипликатор Леонид Шварцман — автор Чебурашки и Котенка по имени Гав

Он был создателем таких мультфильмов, как — 38 попугаев, Чебурашка, Котенок по имени Гав и многих других не менее известных.

Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске. С 1948 года работал на киностудии Союзмультфильм. В 1951 году окончил ВГИК с дипломом художника-постановщика мультфильмов, в том же году работал как художник-постановщик в соавторстве с Александром Винокуровым. С 1963 года стал работать самостоятельно, а с 1975 — как режиссер.

Шварцман известен тем, что как художник-постановщик принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Крокодил Гена.

Работал преимущественно с режиссерами Львом Атамановым, Романом Качановым, Иваном Уфимцевым, Иваном Аксенчуком.

В 1951 году Леонид женился на мультипликаторе русско-польского происхождения Татьяне Домбровской, которая скончалась в 2021 году.