Reuters: русский салат на саммите НАТО вызвал удивление

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — рассказал изданию журналист Иньяки Лопес. В материале отмечается, что блюдо стоимостью € 8 за порцию, состоящее из картофеля, гороха, моркови и майонеза, было распродано за несколько часов.