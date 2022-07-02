Чиновников и журналистов на саммите НАТО в Мадриде потчевали салатом по-русски. Как сообщает Reuters, участники антироссийского форума весьма удивились, когда обнаружили в верхней строчке меню ресторана «Картофельный салат по-русски».
Reuters: русский салат на саммите НАТО вызвал удивление
Reuters: русский салат на саммите НАТО вызвал удивление
«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — рассказал изданию журналист Иньяки Лопес. В материале отмечается, что блюдо стоимостью € 8 за порцию, состоящее из картофеля, гороха, моркови и майонеза, было распродано за несколько часов.
Отметим, что саммит НАТО стартовал в Мадриде 28 июня. Как ожидается, на нем представители альянса планируют принять новую стратегию, в которой обозначат Россию как «непосредственную угрозу коллективной безопасности».