В Хургаде акула откусила туристке ногу и руку. Женщина погибла

Купающиеся, среди которых были и дети, оперативно покинули опасную зону для плавания и делали все, чтобы отвлечь акулу от своей жертвы. Женщине удалось выжить, но она лишилась руки, ноги и потеряла очень много крови. Позже стало известно, что пострадавшая скончалась по пути в больницу.

Жуткое видео с места происшествия смотрите ЗДЕСЬ!

Сейчас спасатели запретили другим туристам купаться в том месте, где случилась трагедия. По всей видимости, в произошедшем будут также разбираться сотрудники правоохранительных органов, пишет Starhit.ru.