Страшное происшествие наблюдали туристы, отдыхающие в Хургаде. По словам очевидцев, спасатели долго не приходили на помощь, скорая тоже не торопилась приезжать на вызов. Предполагается, что акулу привлекло скопление рыб, в этом месте плавала и австрийка, ставшая впоследствии жертвой хищницы.
В Хургаде акула откусила туристке ногу и руку. Женщина погибла
Купающиеся, среди которых были и дети, оперативно покинули опасную зону для плавания и делали все, чтобы отвлечь акулу от своей жертвы. Женщине удалось выжить, но она лишилась руки, ноги и потеряла очень много крови. Позже стало известно, что пострадавшая скончалась по пути в больницу.
Жуткое видео с места происшествия смотрите ЗДЕСЬ!
Сейчас спасатели запретили другим туристам купаться в том месте, где случилась трагедия. По всей видимости, в произошедшем будут также разбираться сотрудники правоохранительных органов, пишет Starhit.ru.
Пользователи Сети вовсю обсуждают жуткую историю. «Зачем такой отдых?! Даже специальных ограждений нет!»; «А причина проста — кормят рыбок туристы. Безобидно, но акулы в поисках этих самых рыб подплывают все ближе к береговой линии»; «Скорее всего, отпугиватели акул не работают. Там акулы были всегда, но только не подплывали к берегу из-за отпугивателей»; «Хургада — мелководный район. Неожиданно! Кошмар», — делятся они.