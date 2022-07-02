Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем-тираном

В декабре 2020 года известная певица Полина Гагарина официально развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Это был второй брак вокалистки, который продлился шесть лет. В этих отношениях звезда родила дочь Мию.

Интересно, что Гагарина и Исхаков разъехались за год до официального расторжения брака. Когда Дмитрий освободил жилище Полины, та, долго не думая, уволила его из своей компании.

О причинах расставания экс-возлюбленные не распространялись, между тем их многочисленные друзья были более словоохотливы. Так благодаря сплетникам из окружения вокалистки стало известно, что Дмитрий после свадьбы превратился из заботливого душки, в тирана, который контролирует каждый шаг жены. Дескать, Исхаков оказался большим чистоплюем и домостроевецем. Он изводил жену упреками и нравоучениями. Кроме того, счастью в союзе мешала значительная разница в доходах – фотограф зарабатывал в сто раз меньше певицы.

После развода Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков делали вид, что смогли сохранить дружеские отношения ради маленькой дочки. Между тем уже через год Гагарина получила повестку в суд. Мужчина требовал, официально регламентировать его встречи с ребенком. Исхаков жаловался, что вокалистка не позволяет ему часто видеть крошку Мию. К счастью, Фемиде не пришлось долго возиться с иском фотографа к бывшей жене. Адвокатам Полины и Дмитрия удалось урегулировать конфликт и договориться о нюансах, однако примириться полностью у экс-супругов не получилось.