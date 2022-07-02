Гороскоп на 2 июля: Стрельцам – обман, Козерогам – неприятности, Рыбам – хорошие новости

Лев

В субботу Львам нужно разобраться со своими чувствами и желаниями, правильно расставив приоритеты. Побудьте наедине с собой и подумайте над самым сокровенным, которым не хочется делиться даже с близкими. Задайтесь вопросом, что бы вы хотели изменить в своей жизни. Если вы не будете искать виновных в сложившейся ситуации, а займетесь поиском конструктивного решения, вы сможете изменить все к лучшему. В важных вопросах прислушивайтесь к подсказкам интуиции, она не подведет.

Дева

Девам в этот день важно отстаивать свою точку зрения и убеждения. Возможно, окружающие не сразу смогут оценить правильность выбранного вами пути, однако вскоре даже самые отъявленные критиканы придут к вам за советом. Вша инициативность и активность становятся ключами к успеху. Вы сможете привлечь на свою сторону людей, которые поддержат ваши идеи. Благоприятное время для поиска нового занятия и увлечения, которое придется вам по душе.

Весы

Сегодня Весы в центре внимания. Ваши оригинальные идеи привлекают людей и не исключено начало плодотворного творческого сотрудничества, которое откроет перед вами новые горизонты. В этот день некоторые Весы могут влюбиться. Вас окружает много интересных поклонников, однако не давайте никому обещаний, если чувствуете, что не настроены серьезно. В отношениях с близкими людьми проявляйте деликатность и не провоцируйте ссоры.

Скорпион