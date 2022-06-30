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Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения сына. Среди гостей были Татьяна Навка, Тимати, Яна Рудковская

Limon.ee
Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения сына. Среди гостей были Татьяна Навка, Тимати, Яна Рудковская
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Филипп Киркоров со своими детьми
Филипп Киркоров со своими детьми Фото: Vyacheslav Prokofyev

Сын Филиппа Киркорова Мартин отпраздновал свое десятилетие. В своих социальных сетях российский поп-король показал, как поздравил сына, пишет 5-tv.ru.

Мартина вместе с его сестрой Аллой-Викторией встретили с музыкой и белыми воздушными шариками. Они вместе с Филиппом и дедушкой Бедросом отправились загадывать желания и запускать их в небо. Киркоров рассказал, что очень гордится сыном, его поведением и достижениями, поэтому у Мартина будет праздник, которого еще не было ни у кого.

«Конечно, чтобы был мир, чтобы все услышали друг друга. Здоровья семье, дедушке еще прожить много лет. Ну и вам вырасти достойными людьми. И тебе, самому главному имениннику сегодняшнего дня, ты пожелаешь все сам», — сказал он.

Киркоров добавил, что вечеринка в честь дня рождения Мартина пройдет в Москве. Он отметил, что этот год стал для семьи юбилейным: отцу поп-короля Бедросу исполнилось 90 лет, самому Филиппу — 55 и Мартину — десять.

Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения своего сына Мартина. На празднике в честь 10-летия мальчика веселились Татьяна Навка, Ани Лорак, Валерия с Иосифом Пригожиным, Тимати, Жасмин, Яна Рудковская, Анастасия Стоцкая и многие другие звездные друзья семьи — многие вместе с детьми.

Вчера Филипп опубликовал в Instagram видео с кадрами домашнего празднования. Кроме самого именинника там присутствовали его сестра Алла-Виктория и дедушка Бедрос Киркоров.

Многочисленных гостей певец собрал на грандиозной вечеринке в честь сына, для которой была выбрана футбольная тематика: Мартин — поклонник этого вида спорта.

Гостей и их детей ждали самые разные развлечения: фотозона в виде гигантского мяча, настоящий футбольный матч, хот-доги и бургеры (за них, кстати, отвечала бургерная Тимати, с которым Киркоров теперь дружит, забыв про давние публичные ссоры). А также джинсовые куртки и кроссовки в подарок гостям, многоярусный торт от Рената Агзамова, лазерное шоу с изображением любимых футболистов Мартина и праздничный фейерверк.

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/baby/106572-filipp-kirkorov-ustroil-grandioznuyu-vecherinku-v-chest-10-letiya-svoego-syna-martina.html

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